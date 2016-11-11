Нардеп Шахов заявляє про замах, поліція з'ясовує деталі інциденту

Позафракційний народний депутат Сергій Шахов стверджує, що в Києві на нього було скоєно замах, в результаті якого ніхто не постраждав.



Про це сам депутат, представник партії "Наш край" написав у Facebook.



"Увечері, виїхавши з офісу помітив "хвіст": Мерседес Е-класу і Тойоту Камрі з польськими номерами. Покрутилися – підозра підтвердилася. Почали відриватися, але переслідувачі не зменшували темп", – пише народний депутат.



"Встиг викликати поліцію. На парковці "Україна" на площі Перемоги поліція затримала Мерседес, а Камрі вдалося втекти. Результат: троє в машині, два пістолети Макарова, заряджені бойовими, і змінні номери під сидінням", – стверджує Шахов.



Депутат зазначив, що написав заяву в Шевченківське відділення Національної поліції і чекає результатів розслідування.



Він пов'язав вказаний інцидент зі своєю "опозиційною діяльністю".

"Зрозуміло, що наше прагнення розігнати Сєверодонецьку міськраду комусь дуже заважає. Пов'язую замах саме з цим", - написав Шахов.



У той же час в столичній поліції "Українській правді" повідомили, що інформація про те, що сталося, внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, і розповіли додаткову інформацію:



"Вчора ввечері правоохоронці отримали повідомлення від охоронців зазначеного нардепа. На цей виклик відреагували наряд та слідчо-оперативна Шевченківського райуправління поліції, які виїхали на місце", – сказала представник відділу комунікації Яна Семенюк.



За її словами, на місці інциденту на площі Перемоги підозрювані пред'явили правоохоронцям посвідчення бійців "Миротворця".



"Ці посвідчення було вилучено. Вони перевіряються. У одного з цих осіб були вилучені два предмети, схожі на пістолети. Їх відправили на експертизу", – повідомила Семенюк.



"Відомості внесені до Єдиного реєстру за двома статтями 263 (незаконне поводження зі зброєю) та 182 (втручання в особисте життя). Ведуться слідчі дії", – відзначили в поліції.



Семенюк пояснила, що поліція проводитиме експертизу вилучених предметів. Людину, у якого виявили предмети, схожі на пістолети, було затримано.



Валентина Романенко, УП