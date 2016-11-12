Обама спробує заспокоїти світових лідерів після перемоги Трампа

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Субота, 12 листопада 2016, 03:52

Чинний президент США Барак Обама під час останнього міжнародного турне на цій посаді спробує заспокоїти світових лідерів, занепокоєних перемогою на президентських виборах у США мільярдера Дональда Трампа.

Про це повідомив у п'ятницю у Вашингтоні заступник радника президента США з питань національної безпеки Бен Родс, передає Укрінформ.

"Ми очікуємо, що, куди б ми не поїхали, головною темою щоразу будуть вибори (у США. – Ред.)", - зауважив Родс.

Очікується, що чинний президент США зустрінеться з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини під час візиту до Берліна, відвідає Грецію, а також проведе двосторонню зустріч із лідером Китаю на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського регіону в Лімі, Перу.

Цією поїздкою в Білому домі хочуть підкреслити, що Америка завжди зберігала союзництво з Європою, Японією і Південною Кореєю.

"Є певні речі, які ми пережили протягом багатьох десятиліть", - зауважив Родс, додавши, що нова адміністрація сама визначатиметься зі своїми пріоритетами.

Теми: Обама Трамп США
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