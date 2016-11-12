Порошенко закликав "Ощадбанк" відмовитися від комісії за сплату компослуг

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Субота, 12 листопада 2016, 11:29

Президент Петро Порошенко надіслав листа голові правління ПАТ "Державний ощадний банк України" Андрію Пишному, в якому звернувся до керівництва банку невідкладно переглянути рішення про стягнення комісії за оплату комунальних послуг.

Про це 12 листопада повідомили у прес-службі глави держави. 

"Президент зазначив, що керівництвом "Ощадбанка" прийнято рішення щодо встановлення з 1 грудня 2016 року комісійної винагороди за оплату комунальних послуг. Президент наголосив на необхідності невідкладно вжити заходів для опрацювання питання щодо скасування зазначеного рішення", - йдеться у повідомленні. 

Як відомо, "Ощадбанк" повідомив, що планує запровадити комісію за оплату платежів ЖКП у своїх касах: комісія за один платіж буде встановлена у розмірі 3 грн. 

Без комісій можна буде оплатити послуги ЖКП у терміналах самообслуговування "Ощадбанку".

Українська правда 

Теми: Порошенко банки
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IP: 46.133.160.---formalin12.11.2016 12:14
А чому ж він не закликав обмежити підвищення тарифів, піклувальник видатний?
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