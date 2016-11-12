В РФ лякають ризиками транзита газу через Україну взимку

Міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив про ризики транзиту газу через Україну цієї зими.

Як повідомляє російська агенція ТАСС, про це міністр заявив у коментарі журналістам.

"Ми бачимо ризики (транзиту газу через Україну), тому що у них в підземних газових сховищах недостатньо газу, а температури набагато нижче середньорічних. Тому ризики є", - сказав Новак.

Раніше він заявив, що Україні необхідно закачати додатково 1,5-2 млрд кубометрів газу для надійного проходження зимового періоду. Новак підкреслював, що поточний контракт між "Газпромом" і "Нафтогазом" дозволяє повністю забезпечувати потребу українських споживачів у газі.





