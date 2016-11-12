Втрати Сирії від війни перевалили за $250 мільярдів

Громадянська війна, яка почалася у Сирії у 2011 році після кривавого втручання режиму Башара Асада у мирну демонстрацію з вимогою реформ і триває досі, вже обійшлася країні у 259 мільярдів доларів.

Про це пише агенція "Анадолу" з посиланням на дані досліджень Економічної і соціальної комісії ООН для Західної Азії.

За даними інституту, починаючи з 2011 року, в результаті "арабської весни" втрати економік країн Близького Сходу склали 600 мільярдів доларів, або 6% від ВВП регіону у 2011-2015 роках.

За даними досліджень, починаючи з 2011 року, революції та перехідний період в арабських країнах призвели до зростання безробіття, а їх економічне зростання у 2014-2015 роках залишалося на рівні 1,5%.