САП повернула до НАБУ підозру Охендовському по "чорній бухгалтерії" – ЗМІ

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Субота, 12 листопада 2016, 15:56

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повернула до НАБУ проект підозри стосовно голови ЦВК Михайла Охендовського, який виступає одним з фігурантів справи "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

Про це повідомляє "Дзеркало тижня".

Як зазначає видання, Охендовський згадується в документах "чорної каси" регіоналів п'ять разів.

"Детективи бюро чітко відстежили, що одна з виплат Охендовському на суму 15 тис. дол. за датою збіглася з днем отримання ним такої самої суми на особистий рахунок, після чого голова ЦВК нібито витратив їх за кордоном", – зазначає автор.

За її словами, САП повернула підозру до НАБУ з вимогою провести економічну експертизу, хоча інформації для повідомлення Охендовському про підозру та початку розслідування було цілком достатньо.

"Подібні цим відповіді спонукають керівництво НАБУ у відносинах із САП тотально перейти від передавання до виключно офіційного листування, але проблема в тому, що в антикорупційного прокурора досі немає власної повноцінної канцелярії, і листування з ним іде через ГПУ. А це, в умовах схильності Різницької до "справоцензурування", матиме свої специфічні наслідки…", – відзначила автор.

Разом з тим, видання отримало підтвердження, що інформацію про виплати в документи "чорної бухгалтерії" Партії регіонів вносив Євген Калюжний – брат екс-депутата Верховної Ради, регіонала Віталія Калюжного.

"Одразу кілька "донорів" партійної каси ПР підтвердили DT.UA, що інформацію про виплати вносив до ч/б Євген Калюжний, брат колишнього депутата від Опозиційного блоку Віталія Калюжного. Але натепер громадянин без депутатської недоторканності, який власною рукою заповнював принаймні частину документів "чорної бухгалтерії", залишив межі країни", – пише видання.

"Редакція надіслала до НАБУ і САП запити стосовно долі Калюжного, його ймовірних допитів та відповідальності силовиків за те, що вказаний громадянин утік з України, і дуже здивувалася, отримавши відповіді. Обидва антикорупційні органи майже "під копірку" вирішили роз'яснити журналістам закон "Про публічну інформацію" та інші положення законодавства, згідно з якими відповідей на зазначені запитання вони надати не можуть. Єдине, що вдалося витягнути з цих документів, — інформація про те, що Калюжному досі не оголошено про підозру в жодному з кримінальних проваджень", – зазначає автор. 

Теми: Партія регіонів НАБУ
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IP: 176.36.98.---Жанна Погорелова12.11.2016 16:59
Мне вообще о НАБУ все стало ясно, когда я увидела новость о носках для НАБУ за 300 грн!
Носки за 300 гривен, когда пенсионеры в нашей стране, даже не могут себе позволить необходимые лекарства!
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