У керівника запорізької прокуратури вкрали задекларований BMW

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Субота, 12 листопада 2016, 18:43

У керівника Запорізької місцевої прокуратури №2 Романа Мазурика викрали автомобіль BMW X5.

Про це повідомляє місцеве видання "061.ua" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За повідомленням, авто вкрали о 12:20 у Комунарівському районі Запоріжжя по вул.Святоволодимирська, у дворі прокурора.

Правоохоронці розшукують злочинців, за попередньою інформацією, їх було троє.

"Троє невідомих у масках, погрожуючи зброєю відібрали у нього ключі від машини", - повідомило джерело.

Сам Мазурик викрадення свого авто наразі не коментує.

Як відомо, прокурор їздить на автомобілі свого батька - Володимира Мазурика, про що повідомив у своїй декларації.

Теми: декларація
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IP: 91.234.76.---Mesnik1512.11.2016 19:49
Прийшов новий прокурор Романов і....... похвалив прокурорів і начальників поліції за гарну роботу!! Звідки такі...... беруться? Мазурики-злодії в законі продовжують брати хабарі! Батько безкарно вбив велосипедиста і....пройщло! Синуля нахабно бере хабарі. Теж проходить! Всі скарги на цих злодюг, які люди пишуть в ГПУ направляються на місця до осіб на яких і скаржились! Повний абздець з цією так званою прокуратурою.
Насправді самих грішних злодюг! Слава Україні!
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