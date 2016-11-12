У Краматорську СБУ викрила голову виборчкому на "референдумі" 2014 року

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Субота, 12 листопада 2016, 20:17

Слідчими СБУ повідомлено про підозру мешканці Краматорська у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Як повідомляє прес-служба СБУ, співробітники спецслужби встановили, що жінка під час захоплення міста бойовиками у 2014 році брала активну участь в організації незаконного референдуму та була головою однієї з сепаратистських виборчих комісій.

Вона також агітувала місцевих мешканців підтримати рішення т.зв. "ради ДНР" щодо зміни меж території України.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України, зловмисниці повідомлено про підозру в скоєнні злочину. Триває досудове слідство.

Українська правда

Теми: СБУ сепаратизм
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IP: 195.242.80.---val mashtak 12.11.2016 20:39
Ну и что этой конченой твари сделают после объявления т.н. подозрения? На хвост соли насыпят, чтобы она и дальше продолжала гадить и за счет украинского бюджета паразитировать?
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