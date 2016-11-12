У Міноборони сказали, скільки бійців отримали "бойову тисячу"

1638 переглядів
0
Субота, 12 листопада 2016, 22:22

У 2015 році "бойову тисячу" отримали 22 223 бійці на загальну суму 101,332 млн гривень, у 2016-му (до жовтня включно) - 7 686 на загальну суму 38,272 млн гривень. 

Про це йдеться у відповіді департамента фінансів Міноборони України на запит щодо  виплат за участь у АТО, відповідно до наказу МОУ  №49 від 2 лютого 2015 року.

Як відомо, за безпосередню участь у бойових діях після видання бойового наказу військовослужбовцям військових частин має виплачуватися додаткова винагорода у розмірі 1 тис. гривень за кожну добу такої  участі. 

У департаменті МОУ зазначили, що не мають інформації щодо чисельності військовослужбовців, яким було відмовлено у виплаті зазначеної винагороди та щодо суми винагороди, яку було виплачено військовослужбовцям підрозділів, які обороняли промзону у м.Авдіївка у період з червня до жовтня 2016 року.

 

Українська правда 

Теми: Міноборони Донбас армія гроші
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Міноборони: двоє військових загинули через детонацію боєприпаса 5 листопада 2016, 19:31
У Москві не оцінили нову емблему української розвідки 29 жовтня 2016, 19:55
МОН пропонує вчити у школах патріархату 27 жовтня 2016, 19:41
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Вибух у суфійській мечеті в Пакистані: десятки загиблих
В Генічеськ надходить газ з анексованого Криму - росЗМІ
Ощадбанк переніс введення комісії за комунальні платежі
У "ДНР" заявили про затримання 6 "вбивць" "Мотороли"
Усі новини
Піт та кров

Андрій Крикуненко про сноубордінг

Інтерв'ю

Режисер Наріман Алієв: Про нас за кордоном знають не більше, ніж ми про Венесуелі