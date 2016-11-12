У Міноборони сказали, скільки бійців отримали "бойову тисячу"
У 2015 році "бойову тисячу" отримали 22 223 бійці на загальну суму 101,332 млн гривень, у 2016-му (до жовтня включно) - 7 686 на загальну суму 38,272 млн гривень.
Про це йдеться у відповіді департамента фінансів Міноборони України на запит щодо виплат за участь у АТО, відповідно до наказу МОУ №49 від 2 лютого 2015 року.
Як відомо, за безпосередню участь у бойових діях після видання бойового наказу військовослужбовцям військових частин має виплачуватися додаткова винагорода у розмірі 1 тис. гривень за кожну добу такої участі.
У департаменті МОУ зазначили, що не мають інформації щодо чисельності військовослужбовців, яким було відмовлено у виплаті зазначеної винагороди та щодо суми винагороди, яку було виплачено військовослужбовцям підрозділів, які обороняли промзону у м.Авдіївка у період з червня до жовтня 2016 року.
Українська правда
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