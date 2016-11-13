Британія хоче переконати Трампа співпрацювати з РФ по Сирії - ЗМІ

00
1
Неділя, 13 листопада 2016, 05:27

Великобританія стоїть на порозі дипломатичної кризи з США через плани Дональда Трампа укласти союз з президентом РФ Володимиром Путіним в підтримці сирійського режиму.

Про це повідомляє The Telegraph.

Британські чиновники визнали, що найближчим часом Великобританія буде мати "дуже важкі" бесіди з Трампом через його підхід до Росії.

Такі побоювання виникли після того, як Трамп в своєму першому після перемоги на виборах інтерв'ю заявив, що припинить надавати підтримку повстанцям у Сирії і подякував Путіну за його "красивий" лист.

Трамп також сказав, що буде "добре", якщо Росія і США зможуть разом боротися з ІДІЛ.

Відзначається, що в найближчі два місяці Лондон спробує переконати Трампа в важливості усунення сирійського президента Башара Асада від влади.

Чиновники МЗС Великобританії вважають, що це буде "неймовірно важко", проте Лондон свою позицію з цього питання не змінить.

"Ми абсолютно чітко розуміємо, що у Асада немає місця в майбутньому Сирії. На його руках кров 400 000 людей", - сказав представник МЗС.

Інше джерело в МЗС Британії заявило, що Трамп можливо змінить свою позицію, коли поспілкується з Путіним особисто.

"Немає сумнівів, що він (Трамп) дивиться на Путіна як на людину, з якою він може вести бізнес. Коли він з'ясує, що Путін не є раціональним або розумним хлопцем, він може змінити своє рішення", - зазначив він.

Теми: США Велика Британія Росія Трамп
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Туреччина застерегла своїх громадян від поїздок до США через протести проти Трампа 13 листопада 2016, 02:46
Хілларі Клінтон звинуватила у своїй поразці директора ФБР 13 листопада 2016, 00:31
У США підстрелили учасника акції проти Трампа 12 листопада 2016, 19:44
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 195.242.80.---val mashtak 13.11.2016 06:41
Заголовок не відповідає змісту статті. Було б краще хоча би так:

"Британія хоче переконати Трампа щодо (його планів) співробітництва з РФ по Сирії".
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
У Генічеську відхрестилися від газу з Криму
Збірна України Шевченка здобула другу перемогу у відборі на ЧС-2018
Вибух у суфійській мечеті в Пакистані: десятки загиблих
В Генічеськ надходить газ з анексованого Криму - росЗМІ
Усі новини
Діти Трампа

Мисливці, таткова улюблениця, співунка і "маленький Дональд"

Піт та кров

Андрій Крикуненко про сноубордінг