Білорусь пропонує українським лікарям житло і $350 зарплати

4503 перегляди
0
Неділя, 13 листопада 2016, 09:54

Міністерство праці та соціального захисту Білорусі оновило перелік організацій та вакантних робочих місць для можливого працевлаштування громадян України.

Найбільш охоче українців хочуть бачити в ролі лікарів, медсестер, фельдшерів, лісників, кухарів, зоотехніків, операторів машинного доїння, повідомляє "Інтерфакс-Захід".

У всіх випадках надається житлове приміщення - місце в гуртожитку або житловий будинок. Максимальну зарплату пропонують лікарям-терапевтам - до Br700 (трохи більше $350 - ІФ), мінімальну - зоотехнікам і операторам машинного доїння (Br250, або $125 за поточним курсом).

Як випливає з переліку, найбільше працівників з числа громадян України чекають у Мінській області: для них в столичному регіоні підготовлено 112 вакансій. На другому місці - Гомельська область (31 вакансія), на третьому - Вітебська (18). У Гродненській і Могилевській областях передбачено по 12 вакансій для громадян України, в Брестській - 9.

"Сьогодні з нашого боку надано допомогу в працевлаштуванні і отриманні житла особам, змушеним залишити Україну через конфлікт. За даними комісара ООН у справах біженців, з початку кризи до Білорусі прибуло близько 160 тис. українських біженців", - сказав посол Білорусі в Україні Ігор Сокол.

Згідно з інформацією Мінпраці Білорусі, громадяни України, які бажають працевлаштуватися на території республіки, можуть займатися пошуком роботи самостійно, використовуючи загальнореспубліканський банк вакансій. Крім того, на сайті міністерства можна ознайомитися з переліком організацій та вакантних робочих місць для можливого працевлаштування громадян України.

Відповідно до білоруського закону "Про зовнішню трудову міграцію" і угоди про трудову діяльність і соціальний захист громадян України та Республіки Білорусь, які працюють за межами своїх держав, укладеної між урядами двох країн, для працевлаштування на території Білорусі, в разі відсутності дозволу на постійне проживання в країні, громадянину України необхідно мати спеціальний дозвіл на право заняття трудовою діяльністю в Білорусі, який видається за клопотанням місцевого наймача підрозділом з громадянству і міграції управління внутрішніх справ обласного або Мінського міського виконавчого комітету за місцем реєстрації наймача.

Теми: Білорусь
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Латвія побудує паркан на кордоні з Білоруссю 13 листопада 2016, 03:33
"Бєлавіа" хоче, щоб Київ виплатив компенсацію за повернення літака 2 листопада 2016, 14:40
СБУ про інцидент з "Бєлавіа": Ми не давали вказівок про винищувачі 1 листопада 2016, 13:33
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У Мар'їнці від обстрілу постраждали двоє людей
У Генічеську відхрестилися від газу з Криму
Збірна України Шевченка здобула другу перемогу у відборі на ЧС-2018
Вибух у суфійській мечеті в Пакистані: десятки загиблих
Усі новини
Афіша на 11-13 листопада

Вечірка Rhythm Büro, Концерт Martha High, "Всі Свої. Теплі речі"...

Родина

Історія родини, яка хотіла перемогти сирітство