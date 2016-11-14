Трамп відхилив висновок розвідки про причетність РФ до кібератак на США

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Понеділок, 14 листопада 2016, 00:46

Трамп відхилив висновок розвідки стосовно того, що Росія стоїть за хакерськими атаками, що останнім часом відбувались.

Про це пише The New York Times.

"Трамп відхилив висновок розвідки стосовно того, що Росія стоїть за хакерськими атаками, демонструючи неповагу до фактів, а також до органів безпеки, які їх збирають", - йдеться у статті.

Оскільки Трамп відмовився критикувати Кремль, наразі важливо, щоб Барак Обама, перш ніж залишить пост президента, з'ясував усі деталі стосовно хакерських атак та вирішив, як покарати Росію, щоб продемонструвати рішучість Вашингтона протистояти кібератакам без подальшої ескалації конфлікту.

У статті підкреслюється, що сприйнятливість Кремля до співпраці з Трампом може бути використана і для корисної мети, щоб переконати Кремль дотримуватися угод з контролю над озброєннями і повернутися до виконання тих угод, які Росія порушила.

"Він (Путін – ред.) не повинен мати жодних сумнівів у тому, що Сполучені Штати і їх союзники будуть відстоювати свої принципи і цінності, навіть коли вони залишаються відкритими для співпраці, коли інтереси обох сторін частково збігаються", - резюмується у повідомленні.

Теми: Трамп Росія хакери Путін
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