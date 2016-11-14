Додон заявив про свою перемогу на виборах президента Молдови

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Понеділок, 14 листопада 2016, 01:06

Глава Партії соціалістів Молдові Ігор Додон на спеціально скликаній прес-конференції заявив про свою перемогу на виборах президента країни.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Уже всі зрозуміли, що ми перемогли. Це попередні дані, неофіційні. Голосування ще триває в США і Канаді, але розрив досить великий, щоб говорити про нашу перемогу", - сказав Додон журналістам в офісі своєї партії.

Він висловив подяку всім, хто "довірив голоси і майбутнє країни".

"Я усвідомлюю всю повноту відповідальності. Я розумію, що буде непросто. Я буду президентом усіх - лівих і правих, тих, хто хоче в Євросоюз і тих, хто хоче поруч з Росією", - заявив Додон.

Він також привітав свою суперницю Майю Санду з досягнутим "хорошим, гідним результатом".

"Пані Санду, я хочу подякувати за жорстку, але хорошу кампанію. Нам не потрібна ненависть в суспільстві. Я врахую позицію виборців Майї Санду. Давайте заспокоїмо пристрасті. Пропоную зустрітися завтра ж, обговорити, що робимо далі, щоб зберегти стабільність в країні", - заявив Додон.

Центрвиборчком оприлюднив результати голосування після обробки 98% бюлетенів. Опрацьовано понад 1,5 млн. Бюлетенів для голосування, залишилося підрахувати близько 100 тисяч голосів. Різниця між кандидатами становить 150 тисяч голосів: Ігор Додон отримав 54,62% ​​(827 тисяч голосів), а Майя Санду - 45,38 %% (687 тисячі голосів).

Раніше лідер проєвропейської опозиції в Молдові Майя Санду заявила, що другий тур виборів президента супроводжувався значними порушеннями.

Теми: Молдова
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