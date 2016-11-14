СБУ затримала кримінального авторитета "Григору"

4125 переглядів
1
Понеділок, 14 листопада 2016, 10:06

Служба безпеки спільно з поліцією затримала у Запоріжжі "кримінального авторитета" на прізвисько "Григора", якого підозрюють у низці розбійних нападів на приватних підприємців.

Про це інформує у понеділок прес-центр СБУ.

Під час обшуку правоохоронці вилучили у кримінальника, який має за плечима 27 років тюремного стажу, гранатомет РПГ-18, револьвер "Наган" з набоями, три гранати Ф-1, марихуану, номерні знаки з викрадених автомобілів та радіостанцію, що працювала на двох каналах – управління патрульної поліції Запоріжжя та райвідділів поліції.

 
 

Відкрито кримінальне провадження. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за 187 (розбій) ККУ.

Теми: СБУ кримінал
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
На Донеччині бойовику "Оплоту" дали 3 роки 13 листопада 2016, 20:27
СБУ за добу вилучила в АТО нелегальні товари на 600 тис гривень 13 листопада 2016, 04:41
У Краматорську СБУ викрила голову виборчкому на "референдумі" 2014 року 12 листопада 2016, 20:17
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 188.163.107.---Василь Таранович14.11.2016 10:32
Ну викрили і що? Такий собі добрий дядько,їхав ,нікого не зачіпав,а ви взяли і відібрали у законно слухнянного громадянина декілька кілограмів металолому,який він віз здавати ,щоб заробити та купити хліба. Приблизно такий вердикт буде у нашому європейському суді.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
ФСБ показала "зізнання" затриманих у Криму "диверсантів"
Бойко накинувся з кулаками на Ляшка
ЦВК Молдови порахувала 99,90% голосів, Додон перемагає
Через загрозу терактів Хрещатик перекриють і поставлять металошукачі
Усі новини
Афіша на 11-13 листопада

Вечірка Rhythm Büro, Концерт Martha High, "Всі Свої. Теплі речі"...

Інше місто

Де пити, їсти та розважатись у Токіо