СБУ затримала кримінального авторитета "Григору"
Служба безпеки спільно з поліцією затримала у Запоріжжі "кримінального авторитета" на прізвисько "Григора", якого підозрюють у низці розбійних нападів на приватних підприємців.
Про це інформує у понеділок прес-центр СБУ.
Під час обшуку правоохоронці вилучили у кримінальника, який має за плечима 27 років тюремного стажу, гранатомет РПГ-18, револьвер "Наган" з набоями, три гранати Ф-1, марихуану, номерні знаки з викрадених автомобілів та радіостанцію, що працювала на двох каналах – управління патрульної поліції Запоріжжя та райвідділів поліції.
Відкрито кримінальне провадження. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за 187 (розбій) ККУ.
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