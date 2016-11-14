В мережі поширюють фейк про розлучення Клінтонів

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Понеділок, 14 листопада 2016, 11:57

Низка ЗМІ поширюють в інтернеті фейкове повідомлення про начебто розлучення Хілларі і Білла Клінтонів.

Першоджерелом вказується американське видання Christian Times, відоме багаторазовим поширенням маргінальних видумок та кампанією проти Клінтон на виборах президента США. Наприклад, в серпні видання поширило новину про те, що Білл Клінтон заразив СНІДом повію.

Новина про начебто розлучення Клінтонів була поширена цим виданням ще 10 листопада, її автором вказаний "admin1". На підтвердження вони опублікували відповідний документ про начебто звернення до суду щодо розлучення.

Про те, що документ підроблений, свідчить підпис Хілларі Клінтон на ньому. Він повністю ідентичний підпису, який легко знайти в інтернеті. Наприклад, у цій публікації від 2008 року.

Підпис Клінтон на документі та підпис з інтернету, рівень непрозорості 50%
Підпис Клінтон на документі та підпис з інтернету, рівень непрозорості 50%

Це означає, що Клінтон не підписувала документ про власне "розлучення" самостійно, а її підпис був накладений за допомогою фоторедактора.

Олег Шанковський, УП

Теми: Клінтон
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