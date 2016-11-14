Березюк обурився опитуванням школярів щодо стосунків України з РФ

Голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк під час погоджувальної ради парламенту у понеділок звернувся з запитом до Міносвіти з вимогою пояснити ситуацію з опитуванням серед школярів, яке він вважає неприйнятним.

Мова йде про опитування серед 7 – 11 класів. Зокрема, Березюка обурили прохання до дітей сьомого класу відзначити свою позицію стосовно наступних тверджень: "Українська і російська культура абсолютно однакові", "Україна і Росія мають бути однією державою", "Україна залишається повністю незалежною позаблоковою державою чи Україна стає частиною великого союзу, який включає Росію", "Україна розпадається на декілька окремих держав".

Березюк цитував ці запитання російською, хоча існує і українська їх версія.

"Це є примітивна НЛПівщина, яка зомбує українських дітей. Ми війну виграли чи ми здалися і привчаємо наших дітей до рабства?" – обурився він.

Як відомо, питання цих опитувань почало активно обговорюватися в соцмережах після того, як в неділю про них написала активіст Лариса Ніцой на своїй сторінці у Facebook. Вона також обурилася ним і звернулася до СБУ та Міністерства освіти з вимогою розібратися в ситуації.

Українська правда також звернулася з проханням прокоментувати ситуацію до Міносвіти і наразі очікує відповіді.

Олег Шанковський, УП