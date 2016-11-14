Україна знову опустилася в рейтингу свободи інтернету

4474 перегляди
0
Понеділок, 14 листопада 2016, 16:25

Україна опустилася на 38 місце в щорічному рейтингу свободи інтернету, складеному міжнародною правозахисною організацією Freedom House.

Таким чином, Україна в цьому плані залишається "частково вільною".

Організація зазначає, що в Україні не блокуються соцмережі та інформаційні додатки, однак є випадки обмеження доступу до інформації та арештів блогерів і активістів.

Зокрема, правозахисники зазначили, що ринок інтернету в Україні продовжує зростати, однак він у той же час страждає від важкої економічної ситуації, анексії Криму та кризи на сході, де, зокрема, відбулося пошкодження необхідної інфраструктури.

Крім того, додали в організації, на відміну від традиційних медіа, доступ до онлайн-контенту на підконтрольній українському уряду території не зазнав значного впливу окупації Росією Криму та її участі в війні на сході, але в той же час, десятки українських сайтів зазнали цензури на підконтрольному бойовикам Донбасі.

"Більше того, онлайн-дискусійні форуми і соцмережі продовжують зазнавати впливу "партизанських голосів" з обох боків, проплачених Росією коментарів та самоцензури, викликаної страхом", – зазначили правозахисники.

Freedom House зазначила, що чиновники все частіше намагалися впливати на соцмережі зі спробами боротися з антиукраїнською риторикою, ув'язнювати користувачів за сепаратистські чи екстремістські висловлювання.

В організації додали, що загалом фізичний тиск на коментаторів в інтернеті ослаб, однак підкреслили вбивство "відомого журналіста" в липні, очевидно, маючи на увазі журналіста "Української правди" Павла Шеремета.

Також там зазначили, що безпека тисяч журналістів опинилася під загрозою через витік інформації щодо їх акредитації на Донбасі. Очевидно, мова йде про поширення цих персональних даних сайтом "Миротворець".

Росія в нинішньому рейтингу опустилася з 62 на 65 місце, зберігши статус не вільної країни.

Як відомо, у минулорічному рейтингу вона посідала 37 місце, рік до того – 33. У 2012 і 2013 роках Україна була на 27 і 28 місцях відповідно, утримуючи статус вільної країни.

Олег Шанковський, УП

Теми: свобода слова ЗМІ права людини рейтинг
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
"Репортери без кордонів" оновили список ворогів преси 2 листопада 2016, 07:54
ООН: за останнє десятиліття загинули понад 700 журналістів 2 листопада 2016, 06:52
В РФ оштрафували "Левада-центр" за відмову визнати себе "іноагентом" 27 жовтня 2016, 06:45
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Рада ЄС: візи для українців мають бути скасовані "вчасно"
Чаус оголошений у міжнародний розшук - НАБУ
Україна знову опустилася в рейтингу свободи інтернету
Деканоідзе не бачить у Трояні незалежну людину
Усі новини
Мандри

Дешеві квитки, поїздки із дітьми і собаками, заробіток під час поїздок

Інше місто

Де пити, їсти та розважатись у Токіо