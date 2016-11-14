Ізраїль готується визнати Голодомор геноцидом проти українців

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Понеділок, 14 листопада 2016, 18:31

Президія ізраїльського Кнесету затвердила розгляд резолюції про визнання Голодомору актом геноциду українського народу.

Про це повідомляє ізраїльське консульство в Україні.  

"Сьогодні президія Кнесету на чолі зі спікером Юлієм Йоелем Едельштейном затвердила розгляд резолюції про визнання Голодомору актом геноциду українського народу.  Обговорювати питання парламентарії будуть на поточному пленарному тижні. Висунула тему віце-спікер Кнесету, депутат від партії "Лікуд" Нава Бокер", - сказано у повідомленні.

Ініціював розробку резолюції почесний консул Ізраїля в Західному регіоні України Олег Вишняков.

"Факт того, що ізраїльські парламентарі розуміють необхідність прийняття цієї резолюції, робить наші народи ближче. Ізраїльтяни - єдиний народ, який, як ніхто, розуміє трагедію українців, той умисний геноцид, який був ініційований сталінським режимом", - сказав він.

Ізраїль може стати 25 країною, яка визнає Голодомор геноцидом українського народу.

Українська правда

Теми: Ізраїль голодомор геноцид
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