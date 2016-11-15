Парубій упевнений, що ніхто не зможе дестабілізувати парламент

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Вівторок, 15 листопада 2016, 01:15

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій переконаний, що ніяким силам не вдасться перетворити парламент країни в осередок дестабілізації.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV в понеділок увечері, передає "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні у нас працює парламент, і це найбільше заважає нашим опонентам, в тому числі, за кордоном. Які можуть бути запобіжники для цього? Тільки один - це високий рівень відповідальності. І я впевнений, що у більшості депутатів є високий рівень відповідальності, і на цьому важкому і непростому тижні я хочу вас запевнити, що ніхто не перетворить парламент на боксерський ринг. Парламент буде працювати, приймати закони, проводити реформи", - заявив Парубій.

Він зазначив, що 25 років провів в опозиції і знає, де "справжня опозиція", а де "награна і куплена опозиція".

"І я впевнений, що ніякі плани не будуть мати ніяких перспектив, тому що за нами правда, справедливість і це є гарантією і запорукою того, що нікому не вдасться парламент перетворити в осередок дестабілізації", - підкреслив він.

Теми: Парубій Верховна Рада
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