Депутати підписали проект звернення до Європарламенту щодо безвізу

00
0
Вівторок, 15 листопада 2016, 03:28

Лідери більшості парламентських фракцій підписали проект звернення до Європарламенту і Ради ЄС про надання Україні безвізового режиму.

Про це повідомила перший заступник голови ВР, уповноважена президента України з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко на сторінці в Facebook.

"Сьогодні лідери майже всіх парламентських фракцій за ініціативи керівництва ВР( А. Парубія, О. Сироід) підписали проект звернення до Європарламенту і Ради ЄС ( у вівторок буде зареєстровано і сподіваюся, проголосовано) щодо надання Украіні безвізового без зволікань", - написала вона 14 листопада.

Вона зазначила, що Україна виконала всі 144 критерії плану дій візової лібералізації.

"За цей час у нас виникли важкі додаткові обставини - війна, але ми виконали всі критерії. І ми очікуємо від ЄС виконання їх частини зобов'язань по безвізу", - йдеться в повідомленні.

Геращенко додала, що Україна з розумінням ставиться до нових викликів, які стоять перед ЄС, зокрема, міграційна криза, і до зусиль Євросоюзу ввести спецмеханізми для захисту своїх кордонів.

"Але ми проти прив'язки старту безвізу до спецмеханізму. Це подвійні стандарти, адже інші країни, що мають безвіз з ЄС, користуються зараз усіма перевагами, для них не закрили безвіз до старту спецмеханізму", - підкреслила вона.

Теми: ЄС Геращенко
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Рада ЄС: візи для українців мають бути скасовані "вчасно" 14 листопада 2016, 17:44
Вето президента і аграрне лобі загрожують євроінтеграції 14 листопада 2016, 13:20
Клімкін про "безвіз" до кінця листопада: Шанси є 13 листопада 2016, 22:26
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
США ввели санкції проти шести "депутатів" Держдуми від Криму
Поліція відкрила справу за фактом бійки між Бойком та Ляшком
Суд заарештував торговий центр "Гулівер"
Заліщук та Найєма виключили з міжнародних делегацій
Усі новини
Відео

14 епізодів кіно, в яких зіграв Трамп

Діти Трампа

Мисливці, таткова улюблениця, співунка і "маленький Дональд"