В ЄС клянуться, що Україна все ще стратегічний транзитер

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Вівторок, 15 листопада 2016, 10:37

В Євросоюзі як і раніше виходять з того, що стратегічно важливо зберігати роль України як країни, через яку здійснюється транзит газу.

Про це заявила в понеділок глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні на прес-конференції в Брюсселі, відповідаючи на запитання про ставлення до проекту "Північний потік-2", передає Інтерфакс.

"Рада ЄС ясно відзначала раніше, що вважає стратегічно важливим, щоб Україна зберігала статус транзитної країни (для газу - ІФ)", - сказала вона.

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