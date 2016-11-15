Судді доводять "шкоду" е-декларацій пограбуванням незадекларованого дому

Голова Ради суддів України Валентина Симоненко заявила, що оприлюднені е-декларації провокують пограбування суддів, але використала як доказ напад на будинок, який не був задекларований.

Про це вона заявила у коментарі ТСН, коментуючи заяву судді Вищого господарського суду Мальвіни Данилової про пограбування будинку її цивільного чоловіка.

"Це відбулося буквально через тиждень після того, як декларація була оприлюднена, тому що до цього часу, в принципі, всі хто знав цих суддів, вони знали їхні статки і майно і нічого такого не відбувалося", – сказала вона.

Після цієї заяви Симоненко в сюжеті висловлюється думка про те, що інформацію в е-деклараціях слід закрити від загалу, особливо – розділ про готівкові кошти.

"Вся декларація відкрита. Якщо хтось хоче дуже знати, де живе конкретний суддя, то проблем цьому абсолютно ніяких немає", – заявив представникам ТСН Зиновій Холоднюк, голова Державної судової адміністрації.

Сама Данилова розповіла, що озброєні невідомі увірвалися до помешкання її цивільного чоловіка у "Царському селі", зв'язали обох і вкрали його півмільйона доларів. Вона також стверджує, що нападники полювали саме на неї і все про неї знали.

Напередодні, за її словами, навколо будинку літали дрони, які, начебто, слідкували за будинком.

Однак ні цей будинок, ні така кількість грошей у декларації Данилової не вказані – там є одна квартира в Києві, кілька квартир в Харківській області, будинок там же та кілька земельних ділянок. Також вона з сином задекларували два "Мерседеси" та два "Субару".

Разом з сином вони задекларували 900 тисяч гривень готівки та 400 тисяч гривень оборотних коштів з бізнесу сина.

Таким чином, твердження про зв'язок декларацій з пограбуваннями у цьому випадку не підтверджується.

Українська правда