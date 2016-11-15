Луценку запропонували двох кандидатів на посаду керівника Генінспекції

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Вівторок, 15 листопада 2016, 20:51

На посаду керівника Генінспекції Генпрокуратури відібрали двох осіб — Володимира Уварова та Володимира Купецького.

Про це повідомила прес-служба ГПУ.

Згідно з інформацією, на посаду претендувало 12 осіб.

За результатами голосування 15 листопада 2016 року більшістю від загального складу Комісії прийнято рішення рекомендувати Генпрокурору для призначення екс-голову Миколаївського облуправління МВС Уварова (отримав 6 голосів членів Комісії) або голову Золочевської прокуратури Купецького (отримав 5 голосів членів Комісії).

Українська правда

Теми: Генпрокуратура кадри
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