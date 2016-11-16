Український проект резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)" в ООН підтримали 73 країни, 23 проти, серед них Росія і Білорусь.

Про це повідомляє постійне представництво України в ООН.

ТЕРМІНОВО: ГА ООН схвалила резолюцію про права людини в Криму. 73 за, 23 проти. Росія називається державою-окупантом, не визнається анексія. pic.twitter.com/6X7yX9VQ29 — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 15 листопада 2016 р.

У документі засуджується "обмеження прав людини, дискримінаційні заходи й практику щодо жителів тимчасово окупованого Криму, у тому числі кримських татар, а також українців і осіб, які належать до інших етнічних і релігійних груп, із боку російської окупаційної влади".

Резолюція підтверджує територіальну цілісність України, невизнання анексії Криму, закликає Росію надати безперешкодний доступ для моніторингу та містить звернення до Управління Верховного комісара ООН з прав людини підготувати окремий тематичний звіт щодо ситуації в Криму. Документ ГА ООН також засуджує примусове залучення жителів окупованого Криму до служби в російських ЗС, всупереч Женевській конвенції.

Уперше в документах ООН Росія називається державою-окупантом, а АР Крим i м.Севастополь тимчасово окупованою територією.