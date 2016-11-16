ООН схвалила резолюцію про права людини в Криму
Український проект резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)" в ООН підтримали 73 країни, 23 проти, серед них Росія і Білорусь.
Про це повідомляє постійне представництво України в ООН.
ТЕРМІНОВО: ГА ООН схвалила резолюцію про права людини в Криму. 73 за, 23 проти. Росія називається державою-окупантом, не визнається анексія. pic.twitter.com/6X7yX9VQ29— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 15 листопада 2016 р.
У документі засуджується "обмеження прав людини, дискримінаційні заходи й практику щодо жителів тимчасово окупованого Криму, у тому числі кримських татар, а також українців і осіб, які належать до інших етнічних і релігійних груп, із боку російської окупаційної влади".
Резолюція підтверджує територіальну цілісність України, невизнання анексії Криму, закликає Росію надати безперешкодний доступ для моніторингу та містить звернення до Управління Верховного комісара ООН з прав людини підготувати окремий тематичний звіт щодо ситуації в Криму. Документ ГА ООН також засуджує примусове залучення жителів окупованого Криму до служби в російських ЗС, всупереч Женевській конвенції.
Уперше в документах ООН Росія називається державою-окупантом, а АР Крим i м.Севастополь тимчасово окупованою територією.
Таблиця голосування щодо резолюції "Ситуація з правами людини в АР Крим та м.Севастополь (Україна)".— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 15 листопада 2016 р.
Дякуємо всім, хто підтримав нас. pic.twitter.com/LNwb9A9sH3
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