Силовики вже вручили підозру голові Рахункової палати

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Середа, 16 листопада 2016, 14:00
FB Лариси Сарган

Силовики вручили повідомлення про підозру щодо махінацій з квартирою голові Рахункової палати Роману Магуті, яку раніше підписав генпрокурор Юрій Луценко.

Про це "Українській правді" заявив голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

За його словами, суд щодо обрання запобіжної міри Магуті повинен відбутися протягом 72 годин.

"Будемо добиватися або домашнього арешту, або застави у розмірі заподіяної шкоди", – додав він.

Відповідаючи на запитання про те, чи буде до Магути застосований запобіжний захід, щоб не допустити його втечі до суду, він сказав, що такий захід повинне забезпечити Національне антикорупційне бюро.

"НАБУ має забезпечити контроль, щоб не вийшло, як із суддею (Миколою) Чаусом (який втік з країни)" – додав Холодницький.

УП звернулася до НАБУ із запитом про те, чи буде застосований таких захід і наразі очікує відповіді.

Холодницький також додав, що Магуті загрожує від 3 до 6 років в'язниці.

Як відомо, раніше прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган заявила, що Луценко підписав підозру Магуті. Його звинувачують у тому, що він сприяв своєму підлеглому в незаконній приватизації квартири в центрі Києва.

Дана справа розслідується Національним антикорупційним бюро.

Олег Шанковський, УП

Теми: Рахункова палата кримінал корупція Холодницький
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IP: 46.219.222.---Andrey Hrab16.11.2016 14:56
Я так понимаю, что в связи с этим надо ждать бегства Магулы в течение 24 часов и прессухи Холодницкого, на которой он со сложным лицом будет рассказывать, что этого нельзя было предусмотреть?
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