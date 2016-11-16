Онлайн-кінотеатр Fs.to планує відновити роботу за 3-7 днів

Онлайн-кінотеатр Fs.to, який припинив роботу через вилучення силовиками серверів у вівторок, має намір відновити свою роботу протягом 3-7 днів на закордонних серверах.

Про це йдеться у повідомленні ресурсу в соцмережі "Вконтакте".

"Кіберполіція вилучила сервери тільки на території України. Але ще в далекому 2013 році ми розмістили деякі сервера і на острові Тонга. Зараз же частина команди полетіла ще в одну країну для розміщення інших серверів, щоб відновити роботу сайту. Нам потрібно 3-7 днів для відновлення сервісу", – йдеться у повідомленні.

Як відомо, раніше силовики заявили про закриття ресурсу через порушення авторських і суміжних прав.

Закриття Fs.to також домагалася Українська антипіратська асоціація, яка звинувачувала ресурс в багаторазовому порушенні авторських прав.

"Судова перспектива цієї справи поки незрозуміла, за минулий рік не було жодного вироку в справі про порушення авторських прав в інтернеті. Не хотілося б, щоб сайт відновив роботу під іншим ім'ям. Але в цілому, його закриття – це позитивний крок", – заявляв глава асоціації Володимир Ілінг.

У відповідь представники ресурсу стверджували, що завжди видаляли контент за першим запитом правовласників.

Також повідомлялося, що в ході розслідування затримано 19 осіб, причетних до створення ресурсу, які адміністрували і наповнювали сайт контентом.

Українська правда