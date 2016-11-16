Уряд встановив, як українці відпочиватимуть на свята

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Середа, 16 листопада 2016, 15:31

Кабінет міністрів встановив вихідні дні у 2017 році.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства молоді та спорту, передає Інтерфакс-Україна.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

Уряд рекомендував у 2017 році для працівників підприємств, установ і організацій, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота і неділя), за винятком органів Пенсійного фонду України, Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта", Державного казначейства та банківських установ, перенести робочі дні з понеділка 8 травня на суботу 13 травня, а з п'ятниці 25 серпня на суботу 19 серпня.

При цьому в прес-службі відзначили, що уряд не приймав рішень щодо новорічних вихідних, а відповідно, вихідними будуть 31 грудня-2 січня і 7-9 січня.

Теми: Новий рік святкування День Незалежності
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