У ГПУ пояснили, чому зупинили слідство щодо Януковича і Ко

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Четвер, 17 листопада 2016, 21:13

Начальник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк пояснив, що досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо екс-президента Віктора Януковича та низки екс-високопосадовців зупинили, щоб не було підстав закрити ці справи.

Про це він сказав в коментарі "Українській правді".

"У Кримінально-процесуальному кодексі є обмежені терміни слідства – рік з моменту повідомлення про підозру. Якщо слідство не призупиняти, термін закінчиться, і справа має бути закрита", - пояснив Горбатюк.

За його словами, закон передбачає зупинення термінів слідства у випадку хвороби підозрюваного, розшуку або виконання міжнародно-правового доручення.

Водночас, як зазначив Горбатюк, незважаючи на зупинення розслідування, правоохоронці продовжують збирати матеріали, які мають стосунок до вказаних справ проти колишніх українських високопосадовців.

"Доля подібних справ знаходиться у руках депутатів: прийміть нормальні зміни в КПК, які будуть регулювати перебіг термінів досудового слідства,  це раз, прийміть нормальний закон про застосування процедури спеціального досудового розслідування, так званого заочного, і не треба буде хвилюватися з приводу зупинення чи незупинення справ", - додав він.

Горбатюк пояснив, що під "нормальними законами" має на увазі такі, які не створюватимуть юридичних процедурних зачіпок, користуючись якими підозрювані зможуть уникати кримінальної відповідальності.

Як відомо, народний депутат від "Самопомочі" Олена Сотник оприлюднила відповідь ГПУ на депутатський запит. У документі йшлося про те, що Генпрокуратура зупинила досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо екс-президента Віктора Януковича та низки високопосадовців, які із ним працювали. 

Українська правда

Теми: Генпрокуратура Янукович
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