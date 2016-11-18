Убивство Шеремета: Троян розповів деякі деталі

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П'ятниця, 18 листопада 2016, 09:31

В. о. голови Нацполіції Вадим Троян заявляє, що вбивці Павла Шеремета пустили чутки про нібито причетність Трояна до організації спостереження за журналістом, щоб відволікти увагу.

Про це він заявив в інтерв'ю журналу "Фокус", повідомляє Ліга.net.

"Ми припускаємо, що виконавці злочину зробили такий вкид, щоб відволікти увагу. Більше я нічого не можу сказати. Іде слідство", – зазначив Троян.

За його словами, цей фейк запустили з певною політичною метою.

"У результаті службового розслідування стало ясно, з якої IP-адреси надіслали повідомлення про "стеження", яке я нібито організував. У підсумку людина, яка розсилав повідомлення, давала свідчення Нацполіції", – сказав він.

"Коли я був у відпустці, п'ять газеток та інтернет-порталів проросійського спрямування підхопили цю новину й поширили її впродовж якоїсь години", – заявив Троян.

Він додав, що Шеремет був другом полку "Азов".

"Я чудово знав його. Він пропонував свою допомогу в роботі над майбутнім політичним проектом екс-командиру "Азова" Андрію Білецькому. Навіщо мені було стежити за ним?" – зазначив Троян.

Як відомо, Павла Шеремета підірвали 20 липня о 07:45 ранку в центрі Києва в автомобілі співзасновниці "Української правди" Олени Притули. Він помер у кареті швидкої допомоги. 

Радник голови СБУ Юрій Тандит заявляв, що слідство розглядає 6 версій причин убивства журналіста.

23 липня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що слідство перевіряє інформацію ЗМІ про нібито стеження Трояна за журналістами Шереметом і Притулою.

6 серпня повідомлялося, що тоді ще голова Національної поліції Хатія Деканоідзе доручила провести службову перевірку свого першого заступника Трояна у зв'язку з інформацією про його причетність до організації незаконного спостереження за журналістами.

Також порушено справу щодо ймовірного прослуховування журналістів і керівників "Української правди".

Теми: Справа Шеремета поліція
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IP: 91.199.93.---chesno118.11.2016 09:45
полиция рассказала некоторые детали, как она не расследует убийство Шеремета
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