На Хрещатику хочуть облаштувати 9 наземних переходів

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П'ятниця, 18 листопада 2016, 19:44

Столична влада має намір облаштувати 9 наземних переходів через Хрещатик від Бессарабської площі до Паркової алеї.

Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури Сергій Майзель у facebook.

"У рамках проекту на ділянці від Бесарабської площі до Паркової алеї планується облаштувати 9 наземних пішохідних переходів, 7 з який будуть регульованими, а 2 – нерегульованими. Також на вул. Хрещатик будуть організовані виділені смуги для громадського транспорту і створені спеціальні острівки безпеки", - написав він.

Майзель наголосив, що перед тим, як втілювати проект в життя, він пройде громадське обговорення.

"Лише в разі схвалення громадськістю проект буде реалізований", - запевнив чиновник.

Майзель також додав, що на початку грудня почнеться реконструкція підземних пішохідних переходів на ділянці від вулиці Хрещатик до вулиці Б. Хмельницького, яка триватиме 3 місяці.

На період реконструкції буде створено 2 наземних пішохідних переходи з острівками безпеки через вулицю Хрещатик та вулицю Б. Хмельницького, які будуть регулюватися світлофорами. 

"Біля кожного світлофора ми встановимо камери, через які впродовж 3 місяців будемо спостерігати за трафіком, інтенсивністю та безпекою руху на вулиці Хрещатик", - написав Майзель.

Після цього спеціальна робоча група опрацює отримані результати і додасть їх до проекту облаштування наземних пішохідних переходів на Хрещатику на постійній основі. 

Українська правда, Київ

Теми: Київ дороги
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