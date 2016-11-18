Керрі та Лавров поговорили вдруге за два дні

Державний секретар США Джон Керрі та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров мали коротку розмову в п'ятницю після зустрічі напередодні в перуанській столиці, де говорили про Сирію і Україну.

Про це повідомив під час щоденного брифінгу в Вашингтоні речник державного департаменту США Джон Кірбі.

"Так, вони спілкувались сьогодні. Їхня розмова відбулася зовсім недавно (перед брифінгом – ред.) і, як я розумію, вони знову обговорювали тему Сирії", - підтвердив Кірбі, зауваживши, що Держдеп поки не підготував офіційного прес-релізу про хід розмови.

Перед заявою представника Держдепу російська сторона повідомила, що сторони зосередили увагу на ситуації у східній частині Алеппо.

Як відомо, у четвер глави зовнішньополітичних відомств США і Росії провели особисту зустріч у Лімі в рамках підготовки саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). За інформацією американської сторони, на переговори виносилися, зокрема, питання врегулювання ситуації в Сирії і Україні.

Зустрічі високого рівня в рамках саміту пройдуть у суботу-неділю. Очікується, що в них візьмуть участь президенти, в тому числі Росії та США.

Укрінформ