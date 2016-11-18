Керрі та Лавров поговорили вдруге за два дні

1080 переглядів
0
П'ятниця, 18 листопада 2016, 22:35

Державний секретар США Джон Керрі та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров мали коротку розмову в п'ятницю після зустрічі напередодні в перуанській столиці, де говорили про Сирію і Україну.

Про це повідомив під час щоденного брифінгу в Вашингтоні речник державного департаменту США Джон Кірбі.

"Так, вони спілкувались сьогодні. Їхня розмова відбулася зовсім недавно (перед брифінгом – ред.) і, як я розумію, вони знову обговорювали тему Сирії", - підтвердив Кірбі, зауваживши, що Держдеп поки не підготував офіційного прес-релізу про хід розмови.

Перед заявою представника Держдепу російська сторона повідомила, що сторони зосередили увагу на ситуації у східній частині Алеппо.

Як відомо, у четвер глави зовнішньополітичних відомств США і Росії провели особисту зустріч у Лімі в рамках підготовки саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). За інформацією американської сторони, на переговори виносилися, зокрема, питання врегулювання ситуації в Сирії і Україні.

Зустрічі високого рівня в рамках саміту пройдуть у суботу-неділю. Очікується, що в них візьмуть участь президенти, в тому числі Росії та США.

Укрінформ

Теми: США Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Трамп у Білому домі: чому для України не все так погано 18 листопада 2016, 16:27
Порошенко в лютому поїде до Трампа – джерело 18 листопада 2016, 12:37
У МЗС РФ заявили, що почали контакти з командою Трампа щодо Сирії 18 листопада 2016, 10:05
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Суд не обрав запобіжного заходу "беркутівцю", який стріляв у мітингувальників
Главу Рахункової палати відправили під домашній арешт
Суд постановив вважати сина Януковича непричетним до розстрілів Майдану
Обама і лідери країн ЄС домовилися зберегти санкції проти Росії
Усі новини
Афіша на 18-20 листопада

Відкриття клубу Casino, Graffiti meetup, багато концертів...

7 порад від МВС

Як зареєструвати авто, де знайти курси водіїв?..