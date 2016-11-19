Набув чинності закон про відшкодування коштів вкладникам "Михайлівського"

19 листопада набув чинності закон, який передбачає відшкодування коштів вкладникам банку "Михайлівський".

Верховна рада ухвалила даний закон 15 листопада.

16 листопада президент Петро Порошенко підписав закон, який передбачає відшкодування коштів вкладникам банку "Михайлівський".

Законом пропонується прирівняти до вкладу кошти, залучені від населення в якості позики або вкладу до небанківської фінансової установи через повірений за відповідним договором банк.

Гарантуватися до відшкодування будуть кошти в тому випадку, якщо на день набрання чинності цього закону повірений банк був визнаний неплатоспроможним.

Крім того, законом також передбачається доручити Фонду гарантування ретельно вивчити документи по кожній фізособі, яка прирівняна до вкладника, і не пізніше 20 робочих днів з дня набрання чинності цього закону почати виплату відшкодування коштів.

Фонд гарантування вкладів наділяється правом представляти вимоги до небанківських фінустанов, які залучали кошти від населення.

Засоби, що стягуються з таких небанківських фінустанов, будуть включатися в ліквідаційну масу відповідного банку.

Нагадаємо, вкладники банку "Михайлівський" неодноразово виходили на мітинги, з вимогою повернути їм гроші.

У серпні Порошенко пообіцяв вкладникам банку "Михайлівський", що глава цієї фінансово-кредитної установи буде засуджений, вкрадені гроші будуть знайдені і використані для виплат вкладникам.

У травні в банк "Михайлівський" була введена зовнішня адміністрація. Пізніше стало відомо, що за день до цього банк продав свої кредити іншим фінкомпаніям.

23 травня правління Національного банку прийняло рішення про віднесення ПАО "Банк Михайлівський" до категорії неплатоспроможних.

У липні Фонд гарантування вкладів почав ліквідацію банку.

Прокуратура Києва також розраховує залучити до відповідальності власника мережі з продажу побутової техніки та електроніки "Ельдорадо" і ТОЦ Gulliver Віктора Поліщука за банкрутство банку "Михайлівський", в якому він раніше володів 92,501% статутного капіталу.

Національний банк оцінив завдані власником банку "Михайлівський" Віктором Поліщуком збитки в 23 млрд гривень.

Детальніше про те, що сталося з банком "Михайлівський" можна почитати в матеріалі "Економічної правди".

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Економічна правда