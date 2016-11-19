На Дніпропетровщині авто зіткнулося з автобусом: 10 травмованих

На Дніпропетровщині в результаті зіткнення автомобіля з автобусом постраждали 10 людей.

Як повідомляє Управління безпеки дорожнього руху ДПД Нацполіції, ДТП сталася 18 листопада о 17:30 на 149 км автодороги Мерефа–Лозова–Павлоград.

За попередніми даними, водій автомобіля "Lexus LX 570" виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автобусом "Меrcedes-Benz 313".

Внаслідок ДТП один пасажир автомобіля "Lexus", водій та восьмеро пасажирів автобуса "Меrcedes" отримали тілесні ушкодження.

Українська правда