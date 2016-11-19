У Дніпрі помер 19-річний боєць, поранений в Авдіївській промзоні

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Субота, 19 листопада 2016, 19:47

19-річний боєць ЗСУ Віталій Шостак помер у суботу в лікарні імені Мечнікова в Дніпрі через 20 днів після поранення в Авдіївській промзоні.

Про це повідомила у Facebook радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

"Ворожий обстріл промзони забрав життя нашого Героя, молодого хлопчика із села Масківці Баришівського району Київської області, який добровільно уклав контракт з ЗСУ і, з рідним старшим братом, став на захист України", - написала вона.

6 листопада Шостаку виповнилося 19 років.

Українська правда

Теми: Дніпро АТО
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