ООН: всі сторони конфлікту в Алеппо чинять військові злочини

І повстанці, і урядові війська в сирійському місті Алеппо вчиняють дії, які можуть бути розцінені як військові злочини.

Про це заявила речниця Управління Верховного комісара ООН з прав людини Равіна Шамдасані, пише DW.com.

За даними ООН, лише протягом минулих вихідних, 29-30 жовтня, була задокументована загибель внаслідок обстрілів повстанців більш ніж 30 цивільних осіб у західній частині міста, серед яких - десятеро дітей. Крім того, поранення внаслідок обстрілів підконтрольної урядовим військам території Алеппо отримали десятки цивільних.

З іншого боку, за даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, внаслідок обстрілів з боку сил режиму протягом 29-30 жовтня у місті загинули 12 цивільних, включаючи двох дітей.

"Усі ворогуючі сторони в Алеппо чинять воєнні дії, які призводять до значних жертв серед цивільного населення, та створюють атмосферу терору для тих людей, які продовжують жити у місті", - заявила Шамдасані.

Крім того, у вівторок, 1 листопада, міжнародна благодійна організація "Лікарі без кордонів" звинуватила сили режиму Башара Асада у цілеспрямованих ударах по медичних закладах, розташованих у східній частині Алеппо.

"Вони прагнуть поцілити у конкретні лікарні", - заявив директор швейцарського офісу організації Бруно Йохум.

За його словами, обстріли лікарень та амбулаторій є частиною стратегії військ Асада в Алеппо, накази щодо їхніх обстрілів віддаються на офіційному рівні та здійснюються регулярними військами.