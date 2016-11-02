ГПУ перевірятиме посадовців, які задекларували понад $ 100 тисяч

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Середа, 2 листопада 2016, 02:25

ГПУ перевірятиме всіх посадовців, хто задекларував більше $ 100 тисяч готівкою, або на банківських рахунках, а також має подарунки вартістю понад $ 10 тисяч.

Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко, повідомляє телеканал "24".

Генпрокурор запевнив, якщо декларанти не зможуть довести чесне походження своїх багатств, їм загрожує від двох років ув’язення. Прокурорам в цьому допоможе Державна фіскальна служба.

Водночас, голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що перевіркою всіх декларацій по закону повинні займатись в НАЗК. 

"Масштабну, автоматизовану перевірку всіх декларації по закону повинні займатись в НАЗК. Це прямий їх мандат. Якщо вони знаходять недостовірність нижче ніж 12 тисяч доларів, то вони займаються адміністративною відповідальністю", – вважає Шабунін.

При цьому за брехню в декларації НАЗК може виписати лише штраф і лише після вироку суду.

Теми: Генпрокуратура НАЗК декларація
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