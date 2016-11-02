Іракська армія увійшла в Мосул

Підрозділи іракської армії увійшли в місто Мосул, контрольоване бойовиками терористичного угрупування "Ісламська держава".

Про це повідомило агентство AFP з посиланням на високопоставлених іракських військових, передає DW.com.

На брифінгу у вівторок представник Управління ООН з прав людини Равіна Шамдасані попередила, що, за деякими повідомленнями, вранці 1 листопада джихадісти ІДІЛ насильно відправили в Мосул 25 тисяч жителів сусіднього міста Хаммам-аль-Аліл. Імовірно, терористи планують використовувати їх в якості "живого щита".

"Ми глибоко стурбовані безпекою цих людей, так само як і десятків тисяч інших цивільних осіб, яких бойовики ІДІЛ насильно переселили протягом останніх двох тижнів", - підкреслила Шамдасані.

Представник Управління ООН з прав людини закликала сторони конфлікту "вживати всіх можливих заходів обережності, щоб уникнути і мінімізувати втрати серед мирних жителів".

Нагадаємо, 17 жовтня іракські урядові сили за підтримки коаліції, яку очолює США, розпочали наступ, щоб повернути під свій контроль місто Мосул, захоплене терористичною організацією "Ісламська держава".

Раніше повідомлялося, що за інформацією американського командування, від початку операції було знищено вже до 900 бойовиків ІДІЛ.