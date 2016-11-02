Добкін-молодший замовив у Раді тур на 135 тисяч євро і "піймав білочку"

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Середа, 2 листопада 2016, 11:45
ednist.info

Народний депутат від Оппоблоку Дмитро Добкін під час засідання Верховної Ради замовив відпочинок за 135 тисяч євро. Після цього він сховався за колону, запив щось водою і повернувся в крісло нардепа вже з дивним виразом обличчя.

Відповідне відео опубліковане на Youtube на каналі TVgolosnaroda.

Добкін прикривав рукою свою переписку з абонентом на ім'я Ірина, також вона позначена в телефоні іменем одного з відомих туроператорів.

Однак автору відео вдалося упіймати частину переписки, з якої зрозуміло, що мова йде про замовлення туру вартістю 135 тисяч євро на 6 осіб.

Після цього Добкін взяв пляшку води, сховався за колону в сесійній залі Ради, запив щось і вийшов вже у збудженому стані.

 
Добкін замовив тур за 135 тисяч євро
СКРІНШОТ ВІДЕО TVGOLOSNARODA

Відео датоване 1 листопада.

У середу, 2 листопада, виступаючи у Верховній Раді, нардеп Семен Семенченко (Самопоміч) з трибуни Ради висловив обурення такою поведінкою Добкіна.

"Я хочу звернутися до Опозиційного блоку. Я наполягаю, щоб Дмитро Добкін вийшов сюди і відповів на цю репліку", - сказав Семенченко.

"Я не розумію, що відбувається за тією колоною? Коли - чи то то таблетки приймає, чи то ще щось, і людина веде себе неадекватно", - заявив Семенченко. Він закликав Добкіна-молодшого скласти мандат.

Дмитро Добкін пройшов у Раду по 178 виборчому округу в Харківській області. За весь час свого депутатства він не вніс до парламенту жодного законопроекту.

Згідно з декларацією, у Дмитра Добкіна тільки готівкою є 10 млн гривень і півмільйона доларів. Ще понад 160 тисяч гривень і 20 тисяч доларів він тримає на рахунках у банках.

При цьому крім зарплати з держбюджету Дмитро Добкін отримав у 2015 році компенсацію за оренду житла - 167,9 тисяч гривень.

Дмитро Добкін відомий своєю дивною поведінкою в залі Верховної Ради. Така поведінка може бути характерною для людини, яка перебуває у стані наркотичного сп'яніння.

Тетяна Кусок, УП

Теми: Добкін
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IP: 188.116.35.---taras_bg02.11.2016 12:40
Каждому из сторонников оппоблока нужно просмотреть это видео и подумать, кого они выбрали законодателями нашей страны.
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IP: 94.178.118.---sensor+202.11.2016 12:31

И в связи с этим должен быть отменен военный сбор т.к. он из карманов населения перетекает в карманы наших слуг народа
Не наших, а ваших, судя по тоум что вы предлагаете военный сбор отменить.
Я лично за добкина могу проголосовать только под пытками, да и то не всякими.
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IP: 195.78.69.---Naim02.11.2016 12:09
И в связи с этим должен быть отменен военный сбор т.к. он из карманов населения перетекает в карманы наших слуг народа так же как и бюджетные деньги как и международная помощь!
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