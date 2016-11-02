Московський офіс Amnesty International опечатали

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Середа, 2 листопада 2016, 12:00

Офіс міжнародної організації Amnesty International у столиці Російської Федерації Москві опечатано.

Про це написав співробітник російського відділення Amnesty Іван Кондратенко у Facebook.

На дверях офісу мовиться, що отримати доступ у приміщення можна лише за сприяння департаменту міського майна Москви, пише Meduza.

"Замки виламано (і вставлено нові), написано, що потрібно звертатися до департаменту міського майна Москви з листом, щоб винести речі. Усі наші комп'ютери, папери, особисті речі – усе залишилося там, за закритими дверима", – написав Кондратенко.

"Судячи з усього, приходили рано з ранку - акумулятори для комп'ютерів тільки-но перестали пищати, електрику вимкнено. Жодного листа, повідомлення, навіть дзвінка - нічого не було", – додав він.

За словами Кондратенка, Amnesty орендувала там офіс понад 20 років.

"Перші години ми намагалися з'ясувати, що сталося, дзвонили за написаним на папірці на дверях телефоном, але на тому кінці дроту – тиша. Дзвонили в департамент міського майна Москви, але й там поки що нічого не знають", – зазначив він.

"Ми платили за рахунками акуратно всі двадцять років – це був перший і поки що єдиний офіс Amnesty у Росії", – наголосив співробітник правозахисної організації.

Теми: Росія права людини
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