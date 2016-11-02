Голова фінрозвідки має 6 суперкарів, елітну нерухомість і багато готівки

Голова Державної служби фінансового моніторингу (фінансової розвідки) Ігор Черкаський має готівкою 580 тисяч доларів, 210 тисяч євро і 720 тисяч гривень.

Про це йдеться у його електронній декларації.

Його дружина, яка минулого року заробила понад 10 млн гривень на підприємницькій діяльності, також має готівкові кошти, однак, згідно з декларацією, не розповіла чоловікові яку кількість і в якій валюті.

Вона також задекларувала нерухомість в елітному селі Козин під Києвом, вказавши при цьому, що ділянка там площею 1360 кв. м коштує лише 425 тисяч гривень (16 тисяч доларів), а будинок площею 544 квадрата – лише 774 тисячі (30 тисяч доларів).

У неї також є квартира в Києві площею 86 кв. м, гараж на 17 квадрата, а у Черкаського – квартира в Києві на 194 квадратів.

Черкаський задекларував 38 картин, годинник Audemars Piguet, а його дружина – один елемент розкоші, але який саме – вона чоловікові не розповіла, як і не вказала його ціну.

У голови фінансової розвідки є автомобілі Infiniti QX 56 2010 року випуску і Mercedes-Benz 2006 року, а у його дружини – Lincoln Navigator 2007, Mercedes-Benz R350 2005, Mercedes-Benz G63 AMG 2012 і Maserati Quattroporte 2008 року випуску.

Черкаський отримав зарплату в розмірі 113 943 гривні і 109 361 гривню дивідендів. Його дружина – 90 тисяч зарплати, 10 млн – від підприємницької діяльності і "додаткове благо" від СК "Уніка" у розмірі 131 тисячу гривень.

До 2007 року Черкаський працював на керівних посадах страхової компанії "Кредо-класик". З того часу і досі він є державним чиновником.

Був депутатом від БЮТ у Верховній Раді 6 скликання і в Київраді в 2006 – 2007 роках.

Державна служба фінансового моніторингу, яку очолює Черкаський, займається протидією відмивання коштів.

Олег Шанковський, УП