За добу в зоні АТО 2 бійці загинули, ще 5 поранено - штаб
За добу в зоні проведення антитерористичної операції 2 військових загинули, 5 зазнали поранень.
Про це на традиційному брифінгу у середу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО.
"За минулу добу внаслідок бойових дій 2 українських військовослужбовця загинули і п'ятеро отримали поранення", – повідомив він.
Як уточнив полковник у коментарі УП, цих втрат сили АТО зазнали внаслідок ворожих обстрілів: 2 загиблих і 2 поранених у Славному Мар'їнського району, ще 2 зазнали поранень в Авдіївці та 1 у Піщевику.
Валентина Романенко, УП
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