Добкін про брата: В Раді від одного повітря можна сп’яніти

9220 переглядів
4
Середа, 2 листопада 2016, 15:32
Михайло Добкін

Народний депутат від "Опоблоку" Михайло Добкін прокоментував скандальне відео зі своїм братом в Раді.

Так, в ефірі 112 каналу Добкін заявив, що його брат не мав наміру купувати тур за 135 тисяч євро.

За словами Михайла Добкіна, його брат попросив турагента підібрати йому тур.

"Те, що було опубліковано, то був один із варіантів, то була 5 чи 6 пропозиція, найдорожча. То був відпочинок десь в Індійському океані. Ніхто його не збирався купувати. Попри те, що у мого брата задекларовано багато коштів, для мого брата це досить дорогий відпочинок", - сказав Добкін.

При цьому він не відповів на питання, який же тоді відпочинок обрав його брат.

Журналіст запитав Михайла Добкіна про причину дивної поведінки його брата: "Зрадів недорогій пропозиції чи навпаки засмутився?".

Добкін відповів, що причиною цьому є відповідна атмосфера у парламенті. "Щоб у Верховній Раді перебувати у піднесеному настрої не обов’язково вживати алкоголь чи інші стимулятори. Там така енергетика і така обстановка, і можна зустріти такі обличчя, що від самого цього виду і повітря можна сп’яніти", - сказав він.

Також Добкін заявив, що до його брата прикута велика увага, і опоненти роблять на цьому бізнес. Він заявив, що відео з його братом змонтовано. "Це зклейка, вона складається із декількох шматків. Якшо поставити відеокамеру і знімати людину упродовж години-двох, то навіть дуже спокійну і врівноважену людину можна показати зовсім інакшою", - заявив Добкін.

На уточнюючі запитання журналістів про те, чи вживає Дмитро Добкін якісь медикаменти, Михайло Добкін відповів, що не може розголошувати такої інформації. "Це стосується особисто його. І тільки його бажання дозволить йому розповісти вам те, що можуть знати тільки близькі люди", - зазначив нардеп.

Раніше в інтернеті було опубліковано відео з братом Добкіна в Раді. На ньому Дмитро Добкін під час засідання Верховної Ради вів переписку про відпочинок за 135 тисяч євро. Після цього він сховався за колону, запив щось водою і повернувся в крісло нардепа вже з дивним виразом обличчя.

Тетяна Кусок, УП

Теми: Добкін
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Добкін-молодший замовив у Раді тур на 135 тисяч євро і "піймав білочку" 2 листопада 2016, 11:45
Добкін задекларував арсенал зброї і разом з братом позичив 20 мільйонів 31 жовтня 2016, 18:48
Журналісти показали, як бойовики імітують обстріли з боку сил АТО 15 жовтня 2016, 18:58
powered by lun.ua
Коментарі — 4
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 95.108.133.---kerubino02.11.2016 16:07
Коли вже СБУ займеться цими прихильниками Руського мира ,вже давно ціх бандитів пора садити ,а не слухати як вони віправдовуються .Не доведе нас така демократія до добра .
ВідповістиЗ цитатою
IP: 91.209.118.---Michael_0502.11.2016 15:49
Хоча б засідання не прогулює, ги )
ВідповістиЗ цитатою
IP: 91.196.177.---Logic200902.11.2016 15:46
"У Раді така атмосфера і такі обличчя, що лише від цього можна сп’яніти".
=====================================================================
"Язик мій - ворог мій". Краще б промовчав.
"Окупаційний" блок давно потрібно гнати з Ради,
тим більше цю пару неадкватів.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 91.226.254.---Карл М.02.11.2016 15:43
Добавлю по диагнозу от Шрайка. Охреневшие от безнаказанности. А слабо было бы вызвать в Раду нарколога?
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Суд відновив Лікарчука на посаді заступника Насірова
Добкін про брата: В Раді від одного повітря можна сп’яніти
Глава СБУ про обмін заручників: ми вже готові за одного давати трьох
З 24 рахунків "Ленінської кузні" Порошенка зняли арешт
Усі новини
На задвірках

Як кияни власними силами побудували скейт-пул

США

Кому дістануться фоловери Обами?