Комітет не захотів, щоб депутати перевіряли квартири Лещенка і Заліщук

1679 переглядів
1
Середа, 2 листопада 2016, 16:01

Комітет з питань протидії і запобігання корупції відхилив проект постанови про створення депутатської групи з питань розслідування щодо правомірності отримання коштів для придбання квартир Сергієм Лещенком та Світланою Заліщук.

Про це повідомляє кореспондент УП з засідання комітету в середу.

За відхилення постанови проголосувало дев'ятеро членів комітету, кілька членів утрималися.

Під час обговорення постанови депутати обурювалися, що автором постанови є Сергій Каплін.

"За цим епізодом вже відкрите кримінальне провадження, тому жодного сенсу для цієї групи немає, крім піару пана Капліна. Це не компетенція Верховної Ради", - сказав Лещенко.

"Мені здається, що цим мають займатися правоохоронні органи, а якщо у нас будуть якісь зауваження , то тоді можемо підключатися до цього питання", - сказав інший член комітету Олег Барна.

Крім того депутати не підтримали пропозицію голови комітету Єгора Соболєва, щоб відправити цю постанову на доопрацювання.

Роман Кравець, УП

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 195.16.76.---Іван Сердюк02.11.2016 16:40
Ну зрозуміло, як ж може Лещенко бути не правим разом із Заліщук, задекларували по квартирі один здешевив вартість інша вказала елітну квартиру, а самі чесні виходять, хай розкажуть хто їм платить за їхню роботу!
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Суд відновив Лікарчука на посаді заступника Насірова
Добкін про брата: В Раді від одного повітря можна сп’яніти
Глава СБУ про обмін заручників: ми вже готові за одного давати трьох
З 24 рахунків "Ленінської кузні" Порошенка зняли арешт
Усі новини
На задвірках

Як кияни власними силами побудували скейт-пул

США

Кому дістануться фоловери Обами?