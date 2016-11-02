Комітет не захотів, щоб депутати перевіряли квартири Лещенка і Заліщук
Комітет з питань протидії і запобігання корупції відхилив проект постанови про створення депутатської групи з питань розслідування щодо правомірності отримання коштів для придбання квартир Сергієм Лещенком та Світланою Заліщук.
Про це повідомляє кореспондент УП з засідання комітету в середу.
За відхилення постанови проголосувало дев'ятеро членів комітету, кілька членів утрималися.
Під час обговорення постанови депутати обурювалися, що автором постанови є Сергій Каплін.
"За цим епізодом вже відкрите кримінальне провадження, тому жодного сенсу для цієї групи немає, крім піару пана Капліна. Це не компетенція Верховної Ради", - сказав Лещенко.
"Мені здається, що цим мають займатися правоохоронні органи, а якщо у нас будуть якісь зауваження , то тоді можемо підключатися до цього питання", - сказав інший член комітету Олег Барна.
Крім того депутати не підтримали пропозицію голови комітету Єгора Соболєва, щоб відправити цю постанову на доопрацювання.
Роман Кравець, УП
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