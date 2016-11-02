Нардеп Деркач не розповів у декларації про дружину-мільйонерку

Позафракційний нардеп Андрій Деркач відмовився в електронній декларації вказувати частину інформації, що стосується власності його дружини зіславшись на норми Конституцій.

Про це свідчать дані з його електронної декларації.

Так, у трьох об'єктах нерухомості, які задекларовані на його дружину (949,3; 948,2; 670,5 м. кв), Деркач вказав, що відмовляється надати інформацію "з мотивів порушення конституційних принципів верховенства права, забороняючого втручання в особисте життя".

Він також вказав, що це суперечить Європейській конвенції з прав людини.

Дружина Деркача володіє об'єктом незавершеного будівництва, проте в декларації не вказується, про який саме об'єкт йдеться.

Вона задекларувала гараж, дві квартири у Києві (245,5 і 236,9 кв.м.), житловий будинок на Київщині (287 кв.м.) і земельну ділянку 1500 кв.м.

В усіх цих об'єктах не вказується тип права власності і ціна.

Також не вказується вартість і немає опису шести дорогих речей з рухомого майна, яке задеклароване на дружину.

У розділі "Цінні папери" зазначено 21 пунк, проте ні вартості, ні кількості не вказано. Усі цінні папери записані на дружину Деркача.

В розділі "Нематеріальні активи" вказано 10 об'єктів, які належать дружині. Серед них: винахід, ноу-хау, промисловий зразок, топографія інтегральної мікросхеми, сорт рослини. Ні опису, ні вартості їх не вказано.

Сам Деркач задекларував три депутатські приймальні площею 194,8 кв.м., 15,6 кв.м. і 21 кв.м. (Дві у Києві і одна у Глухові), квартиру в Києві 236,9 кв.м.

З дорогих речей у нього 3 ікони і автомобіль BMW 750 L 2008 року. У дружини - "Mersedes Bens" (написання автора збережене – ред.) GL-500 2010 року.

Деркач володіє 5% від загального капіталу у ТОВ "ЕРА-МЕДІА" (його дружина-власник – 85%) , 5% від загального капіталу у ПАТ "Інформаційно-видавнича група "ТЕЛЕГРАФ" (його дружина-власник – 95%). Також дружина Деркача володіє корпоративним правом і є власником ще однієї компанії, що не вказана у декларації. Проте вартість у грошовому вираженні складає 9 млн 977 тис. 405 грн.

У Деркача за 2015 рік 70 тис 633 грн заробітної плати, 7257 і 3899 грн процентів з ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" і ПАТ Банк Кліринговий Дім.

У його дружини вказано 3 пункти доходів (лише в одному вказано, що це соціальні виплати): 831 291, 500 000 і 17 820 грн.

У Деркача у банку "Райффазен банку Аваль" 93 250 грн, у банку "Кліринговий дім", 191 159, готівкою 850 тисяч грн. У дружини грошовими акивами вказується 6 млн 41 тисяча 40 грн. Дані про її готівку, активи у дорогоцінних металах і позичені кошти відсутні.

Також дружина Деркача вказується у 10 пунктах фінансових зобов'язань. Суми зобов'язань не вказано.

Як відомо, Деркач був серед числа нардепів, що різко критикували впровадження системи електронного декларування і підтримував ідею перенесення запуску на 2017 рік.

Олександр Шумілін, УП