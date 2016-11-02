ЗМІ: Україна закуповує продукцію для оборонки в російських виробників

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Середа, 2 листопада 2016, 21:33

Державна фірма "Укрінмаш" закуповує продукцію російських виробників через британських посередників.

Про це йдеться у сюжеті "Слідства.інфо".

Згідно з інформацією журналістів, фірма "Укрінмаш", яка входить до концерну "Укроборонпром", купувала гусеничні стрічки для військової техніки та двигуни російського виробництва для бронетранспортерів БТР 70. А постачальником виступила британська фірма "Rion Assets Company LTD".

Директором британського постачальника "Укрінмашу" виявилася громадянка сейшельських островів Селма Францис.

"Показово те,  що банківський рахунок "Rion Assets Company LTD" відкрито у Латвії. Це стало поширеною практикою, коли компанії, помічені у різного роду оборудках та відмиванні коштів користуються послугами латвійських банків",  - зазначається у сюжеті.

Реальних осіб, що стоять за "Rion Assets Limited LTD", журналісти "Слідства.інфо" знайшли в Києві. На переговорах з "Укрінмашем" британську фірму представляв мешканець столиці.

"У "Укрінмашу" довіреність представника британської компанії, питань не викликала, як і не викликало питань те, що офіційною адресою для листування міжнародної компанії з Туманного Альбіону, у переговорах з "Енергоатомом",  була вказана київська квартира (Дарницький бульвар 3А)", - сказано у розслідуванні.

Згідно з документами, які є в журналістів, на закупівлю гусеничних стрічок українським підприємством було витрачено 121 200 доларів за 20 одиниць, або ж 6060 доларів за штуку. На закупівлю двигунів для БТР було витрачено 160 тисяч доларів за 20 одиниць, тобто 8 тисяч доларів за штуку.

"Водночас середня ціна за такі двигуни становить близько 2, максимум 3 тисячі доларів, а це майже вчетверо дешевше того, що "Укрінмаш" купив у британської прокладки", - наголошується в сюжеті.

Українська правда

Теми: Росія Укроборонпром
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Коментарі — 2
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IP: 178.94.35.---FLAG02.11.2016 22:59
Який гарант - брехун і злодій , така і бидляча його "челядь". Який сором і велика біда для України. І оцю гидоту ми вибирали до влади... Велика біда чекає Україну...
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IP: 95.108.133.---kerubino02.11.2016 22:09
Нічого нового не відкрили ,,бидло фінансує загарбника ,до стіни б іх поставити і розстріляти нафіг .
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