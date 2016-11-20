Климпуш-Цинцадзе: Канада продовжить військову підтримку України

Канада ухвалила рішення продовжити військову місію в Україні у "найпотрібнішому для ЗСУ форматі".

Про це за результатами перемовин із міністром оборони Канади Харджитом Саджаном розповіла віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає Укрінформ.

"По UNIFIER ми отримали абсолютно чіткий сигнал, що вона буде подовжена у тому форматі, який буде найпотрібніший для українських Збройних Сил", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

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Своєю чергою, посол України в Канаді Андрій Шевченко додав, що Оттава наразі "відпрацьовує формат продовження цієї місії, який найкраще відповідатиме безпековим викликам, що стоять перед Україною".

"На пряме запитання про продовження місії UNIFIER після 31 березня ми отримали запевнення, що Канада продовжувати підтримку України у такий спосіб і шукає її оптимальний формат", - зазначив Шевченко.

За його словами, канадська сторона взагалі не розглядає можливість припинення допомоги України. "Не стоїть питання про припинення підтримки Україні, натомість розглядаються варіанти покращення допомоги", - наголосив посол.

Нагадаємо: близько 200 канадських військових інструкторів із минулого року проводять заняття з українськими військовослужбовцям на Яворівському та Кам’янець-Подільському полігонах. Втім, їх мандат завершується 31 березня 2017 року, тому під час візиту Джастіна Трюдо до Києва Петро Порошенко звернувся до нього із проханням продовжити термін перебування інструкторів в Україні. Поки офіційної відповіді на цей запит із Оттави не надходило.