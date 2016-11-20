У Франції вшанували пам’ять жертв Голодомору
У Парижі на центральних вулицях та у Соборі Паризької Богоматері відбулася акція з вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років.
Як повідомляє представництво комітету української громади у Франції, українці провели ходу вулицями Парижа та акцію з покладання квітів на площі біля Тріумфальної арки.
EN DIRECT sur #Periscope : Cérémonie de commémoration des victimes du Holodomor, Paris, 2016 https://t.co/9Cug9Ur6w4— CRCUF (@crcuf) November 20, 2016
Commémoration des victimes du #Holodomor, la marche silencieuse pic.twitter.com/MfYsNb2bZX— CRCUF (@crcuf) November 20, 2016
У Соборі Паризької Богоматері 20 листопада також відбулася літургія на пам'ять про жертв Голодомору.
EN DIRECT sur #Periscope : La Divine Liturgie à la mémoire des victimes du #Holodomor, Notre Dame de Paris https://t.co/eWawrthaVE— CRCUF (@crcuf) November 20, 2016
У французькому Сенлісі, місті Анни Київської, вшановували пам'ять жертв Голодомору, героїв Майдану та загиблих в АТО pic.twitter.com/FaC2fHf50I— UA Embassy in France (@UKRinFRA) November 19, 2016
Як відомо, в Україні День пам’яті жертв голодоморів встановлено на четверту суботу листопада.
Українська правда
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.