У Франції вшанували пам’ять жертв Голодомору

У Парижі на центральних вулицях та у Соборі Паризької Богоматері відбулася акція з вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років.

Як повідомляє представництво комітету української громади у Франції, українці провели ходу вулицями Парижа та акцію з покладання квітів на площі біля Тріумфальної арки.

EN DIRECT sur #Periscope : Cérémonie de commémoration des victimes du Holodomor, Paris, 2016 https://t.co/9Cug9Ur6w4 — CRCUF (@crcuf) November 20, 2016

Commémoration des victimes du #Holodomor, la marche silencieuse pic.twitter.com/MfYsNb2bZX — CRCUF (@crcuf) November 20, 2016

У Соборі Паризької Богоматері 20 листопада також відбулася літургія на пам'ять про жертв Голодомору.

EN DIRECT sur #Periscope : La Divine Liturgie à la mémoire des victimes du #Holodomor, Notre Dame de Paris https://t.co/eWawrthaVE — CRCUF (@crcuf) November 20, 2016

У французькому Сенлісі, місті Анни Київської, вшановували пам'ять жертв Голодомору, героїв Майдану та загиблих в АТО pic.twitter.com/FaC2fHf50I — UA Embassy in France (@UKRinFRA) November 19, 2016

Як відомо, в Україні День пам’яті жертв голодоморів встановлено на четверту суботу листопада.

Українська правда