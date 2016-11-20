У Франції вшанували пам’ять жертв Голодомору

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Неділя, 20 листопада 2016, 19:42

У Парижі на центральних вулицях та у Соборі Паризької Богоматері відбулася акція з вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років.

Як повідомляє представництво комітету української громади у Франції, українці провели ходу вулицями Парижа та акцію з покладання квітів на площі біля Тріумфальної арки. 

 

У Соборі Паризької Богоматері 20 листопада також відбулася літургія на пам'ять про жертв Голодомору.

Як відомо, в Україні День пам’яті жертв голодоморів встановлено на четверту суботу листопада. 

Українська правда 

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