Путін вважає, що риторика Трампа і його політика можуть відрізнятися

Президент Росії Володимир Путін, говорячи про обрання президентом США республіканця Дональда Трампа, заявив, що між передвиборною риторикою і реальною політикою є велика різниця.

Про це Путін заявив в ході прес-конференції 21 листопада, передає "РИА Новости".

"Ми всі добре розуміємо, всі знають, що між передвиборною риторикою і реальною політикою велика різниця завжди практично у всіх країнах", - вважає Путін.

Він також заявив, що питання про зустріч з Трампом не обговорювалося.

"Питання про конкретну зустріч з Трампом не обговорювалося, домовилися про зустріч представників, але поки це важко", - сказав він.

Під час передвиборної кампанії Дональд Трамп неодноразово заявляв про те, що спробує нормалізувати відносини з РФ в разі своєї перемоги на виборах. Він також говорив про свою симпатію до російського президента.

Він також обіцяв розглянути питання про визнання Криму російським і зняття санкцій з Росії.

Крім того, Трамп заявляв, що через Крим може початися третя світова війна.