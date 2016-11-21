Путін вважає, що риторика Трампа і його політика можуть відрізнятися

00
0
Понеділок, 21 листопада 2016, 01:22

Президент Росії Володимир Путін, говорячи про обрання президентом США республіканця Дональда Трампа, заявив, що між передвиборною риторикою і реальною політикою є велика різниця.

Про це Путін заявив в ході прес-конференції 21 листопада, передає "РИА Новости".

"Ми всі добре розуміємо, всі знають, що між передвиборною риторикою і реальною політикою велика різниця завжди практично у всіх країнах", - вважає Путін.

Він також заявив, що питання про зустріч з Трампом не обговорювалося.

"Питання про конкретну зустріч з Трампом не обговорювалося, домовилися про зустріч представників, але поки це важко", - сказав він.

Під час передвиборної кампанії Дональд Трамп неодноразово заявляв про те, що спробує нормалізувати відносини з РФ в разі своєї перемоги на виборах. Він також говорив про свою симпатію до російського президента.

Він також обіцяв розглянути питання про визнання Криму російським і зняття санкцій з Росії.

Крім того, Трамп заявляв, що через Крим може початися третя світова війна.

Теми: Путін Трамп
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Президентські "праймеріз" у Франції: У республіканців лідирує активний прихильник Путіна 20 листопада 2016, 23:18
Обама під час "зовсім короткої" розмови закликав Путіна виконувати Мінськ 20 листопада 2016, 20:24
Путін і Обама "зовсім коротко" поспілкувалися на саміті у Перу 20 листопада 2016, 19:09
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Луценко вирушив до Гааги переконувати МКС розслідувати події Майдану
Обама під час "зовсім короткої" розмови закликав Путіна виконувати Мінськ
Лідер ультраправих Франції Ле Пен очолює президентські рейтинги
Порошенко: Не допущу внутрішніх конфліктів в Україні
Усі новини
Інтерв'ю

Микита Кадан: Як художник я намагаюся протистояти обману

Гроші партій

"Самопоміч" отримає майже 20 мільйонів гривень за ґендерну квоту