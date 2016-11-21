Порошенко розкрив, чому не запровадив військовий стан

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Понеділок, 21 листопада 2016, 13:03

Президент Петро Порошенко пояснює небажання запроваджувати військовий стан два роки тому намаганням зберегти систему стримувань і противаг у владі.

Про це він сказав у виступі з нагоди третьої річниці початку Євромайдану.

За його словами, важливим є вимір "внутрішньої європеїзації" України.

"Євромайдан, Революція Гідності повернули нас до парламентсько-президентської моделі влади, демократизували і європеїзували нашу політичну систему", – зазначив Порошенко.

Він нагадав, що "за три роки проведено три чесних, прозорих виборчих кампанії – в середньому по одній на рік".

"І хоча дехто вважає, що треба ще частіше, ще виборів не вистачає, в умовах зовнішньої агресії я не поступився тиску – і не пішов на впровадження військового стану", – заявив Порошенко.

"Такий крок істотно посилив би повноваження президента як верховного головнокомандувача. Але я думав не про себе, а про країну. І про необхідність зберегти і зміцнити те, що є ознакою європейської культури, – систему стримувань та противаг, політичну конкуренцію, права і свободи українських громадян, насамперед, свободу слова", – сказав він.

"І вражаючим є прогрес у розвитку громадянського суспільства. Волонтери, активісти своїми діями не лише зміцнюють українців як потужну політичну націю, вони – дуже важливо! – виконують функцію вартових демократії", – заявив президент.

За його словами, зараз "влада на всіх рівнях відчуває потужний громадський контроль за собою – і адекватно реагує на ключові зауваження".

"Але є одна дуже суттєва перешкода, яка не дала поки що більшості українців змоги відчути очевидне зближення з Європою: європеїзація, на жаль, поки що не торкнулася рівня життя українців. Це єдина сфера, де ми за 3 роки не наблизилися до європейських стандартів", – сказав Порошенко.

Президент пояснив, що "сталося це в силу об’єктивних факторів" – війни й потреби оборонятися, відновлювати армію. 

Олена Рощенко, УП

Теми: Порошенко війна АТО Донбас євроінтеграція
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Коментарі — 3
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IP: 37.53.56.---Шлакоблок21.11.2016 13:46
Якщо уважно прочитати те, що сказав наш прізідент, то він порушив Закон, тобто за всіма нормами права потрібно було вводити воєнний стан, а він заради чогось це не зробив, хоча і порушив Закон. І це каже гарант Конституції. Яким чином він буде захищати Конституцію? Мабуть теж незаконними засобами, прикриваючись при цьому гаслами "заради Конституції", в якій написано про правову державу?
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IP: 95.135.110.---Віктор Семенюк21.11.2016 13:44
Нехай би краще розповыв, як вын по-эвропейському забезпечив право громадян бути на сесыъ ОР в Вынницы 6 грудня! Розглядалось кадрове питання, усунення патрыотично налаштованого Свитка! За намагання потрапити на сесыю Хорт отримав 4,5 роки в"язницы! От так по-європейськи забезпечуються наші права!
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IP: 91.225.121.---DND21.11.2016 13:37
Хитродупий бурбон. Свої повноваження спихнув на дрібну шушеру і думає відседиться у АПУ. Гніда відповість за все.
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