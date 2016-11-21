У Росії покажуть антимайданівський фільм "Україна у вогні"

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Понеділок, 21 листопада 2016, 14:47

У третю річницю початку Євромайдану в Україні росіянам покажуть фільм Олівера Стоуна "Україна у вогні", у якому стверджується, що Майдан організувало Центральне розвідувальне управління США.

Прем'єра цього фільму відбудеться 21 листопада на телеканалі РЕН-TV.

Режисирував фільм "Україна у вогні" українець Ігор Лопатьонок, який стверджує, що "це розслідувальна журналістика".

Хто є спонсором фільму, російські ЗМІ не пишуть. Однак повідомляють, що відомий сценарист Стоун для нього поговорив із президентом Росії Володимиром Путіним. Також у стрічці є уривки інтерв'ю з екс-президентом України, втікачем Віктором Януковичем і міністром внутрішніх справ тих часів Віталієм Захарченком.

В анонсах фільму не згадуються прихильники Майдану.

Путін назвав кольорові революції "новим способом ведення війни", розповів Стоуну про військову базу в Криму й поміркував про українську демократію.

Зачепило президента РФ і призначення Міхеіла Саакашвілі головою Одеської області: "Це просто плювок, образа одеситам та й усьому українському народу".

"Йому не дали навіть робочу візу в США. Університети, у які його намагалися працевлаштувати, не захотіли його брати на постійну роботу. А значить виконувати обов'язки губернатора Одеси він може. А що, немає порядних, професійних і здатних виконувати таку роботу українців?" – цитує Путіна РИА Новости.

А "Московский комсомолец" пише, що Янукович, розповідаючи про свою втечу в РФ, заявив: "З'явилася інформація в нашої розвідки, що були спеціальні найманці. Їм було поставлено завдання: не захоплювати президента, а розстріляти. І я звернувся до президента Володимира Путіна, щоб він дозволив мені виїхати на територію Росії".

А Захарченко у фільмі нібито розповідає, хто розпорядився застосувати силу до мітингувальників. "Ми мали інформацію, що протестні акції в будь-якому разі масово плануються й почнуться у 2015 році. Але опозиція скористалася тим фактом, що спершу Кабінет міністрів, а потім і президент прийняли рішення тимчасово відкласти підписання Угоди про асоціацію з ЄС", – заявив екс-голова МВС України.

Американського журналіста Роберта Перрі, який раніше заявляв про "неонацизм" в Україні й замовчування "правди" про катастрофу літака MH17, використали у фільмі як експерта. З його слів випливає, що Національний фонд на підтримку демократії й інші організації США спонсорували тренінги українських активістів і роботу журналістів, завдяки чому нібито в листопаді 2013 року запустилися канали Spilno TV, Громадське ТБ, Еспресо TV.

Анонсуючи цю стрічку, російські ЗМІ згадують і нинішні події в Україні: бійку Юрія Бойка й Олега Ляшка у Верховній Раді, "акції протесту", організовані в центрі Києва минулого тижня, слова Юлії Тимошенко про те, що "режим Порошенка нічим не відрізняється від режиму Януковича".

Олена Рощенко, УП

Теми: Майдан Євромайдан Росія пропаганда США
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Коментарі — 3
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IP: 195.242.80.---val mashtak 21.11.2016 16:32
Сценарий «Шатуна» был придуман отнюдь не нынешними кремлевскими политтехнологами вроде Суркова, Павловского, Раппопорта.., а задолго до них был не только разработан, но и успешно в 1917 году апробирован на практике вождями большевиками – Троцким-Бронштейном, Лениным-Ульяновым. Именно благодаря «Шатуну» горстке крикливых «шатунов» числом не более в пару тысяч особей, преимущественно из числа унтерменшенов, последовательно перемещавшихся на паровозе от одной узловой ж/д станции к другой, удалось фактически без единого выстрела и фактически без насилия, овладеть в 1917 году 150-миллионой страной. Погодя сценарий большевистского «Шатуна» успешно использовали для захвата власти Муссолини, Гитлер… Именно большевистский сценарий захвата власти в украинских областных городах с помощью понаехавших из Кацапии шатунов-нашистов (по-одесски - "наших") был положен в основу т.н. рускай вясны 2014 года.
Подробнее читать о Шатуне : Ричард Пайпс, «РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ», . — М.: «Захаров», 2005
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IP: 188.190.54.---Shablo21.11.2016 15:27
Украина в огне, а россия в говне. Так будет правильно. Как известно золото огнем очищается, а говном... ну как в популярной на московии песне: "Смесь из грязи и говна -- это Родина моя!".
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IP: 93.73.27.---Gonta_2021.11.2016 15:17
"А "Московский комсомолец" пише, що Янукович, розповідаючи про свою втечу в РФ, заявив: "З'явилася інформація в нашої розвідки, що були спеціальні найманці. Їм було поставлено завдання: не захоплювати президента, а розстріляти. І я звернувся до президента Володимира Путіна, щоб він дозволив мені виїхати на територію Росії"."
Відчуйте різницю: в 1974 р. чилійському президенту Альєнде Піночет запропонував персональний літак, який мав вивезти його з країни. Альєнде відмовився: одів шолом і бронежилет, взяв АК і відстрілювася з вікон президентського палацу від заколотників поки не загинув.
А цей "верховний головнокомандувач" наклав в штани, коли ще не пролунав жодний постріл навіть в бік йогоо прихильників і дременув з країни, не забувши ще й прихопити своє барахлішко. І комусь зараз цікаво брати інтерв'ю у цієї нікчеми.
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