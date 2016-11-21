У Росії покажуть антимайданівський фільм "Україна у вогні"
У третю річницю початку Євромайдану в Україні росіянам покажуть фільм Олівера Стоуна "Україна у вогні", у якому стверджується, що Майдан організувало Центральне розвідувальне управління США.
Прем'єра цього фільму відбудеться 21 листопада на телеканалі РЕН-TV.
Режисирував фільм "Україна у вогні" українець Ігор Лопатьонок, який стверджує, що "це розслідувальна журналістика".
Хто є спонсором фільму, російські ЗМІ не пишуть. Однак повідомляють, що відомий сценарист Стоун для нього поговорив із президентом Росії Володимиром Путіним. Також у стрічці є уривки інтерв'ю з екс-президентом України, втікачем Віктором Януковичем і міністром внутрішніх справ тих часів Віталієм Захарченком.
В анонсах фільму не згадуються прихильники Майдану.
Путін назвав кольорові революції "новим способом ведення війни", розповів Стоуну про військову базу в Криму й поміркував про українську демократію.
Зачепило президента РФ і призначення Міхеіла Саакашвілі головою Одеської області: "Це просто плювок, образа одеситам та й усьому українському народу".
"Йому не дали навіть робочу візу в США. Університети, у які його намагалися працевлаштувати, не захотіли його брати на постійну роботу. А значить виконувати обов'язки губернатора Одеси він може. А що, немає порядних, професійних і здатних виконувати таку роботу українців?" – цитує Путіна РИА Новости.
А "Московский комсомолец" пише, що Янукович, розповідаючи про свою втечу в РФ, заявив: "З'явилася інформація в нашої розвідки, що були спеціальні найманці. Їм було поставлено завдання: не захоплювати президента, а розстріляти. І я звернувся до президента Володимира Путіна, щоб він дозволив мені виїхати на територію Росії".
А Захарченко у фільмі нібито розповідає, хто розпорядився застосувати силу до мітингувальників. "Ми мали інформацію, що протестні акції в будь-якому разі масово плануються й почнуться у 2015 році. Але опозиція скористалася тим фактом, що спершу Кабінет міністрів, а потім і президент прийняли рішення тимчасово відкласти підписання Угоди про асоціацію з ЄС", – заявив екс-голова МВС України.
Американського журналіста Роберта Перрі, який раніше заявляв про "неонацизм" в Україні й замовчування "правди" про катастрофу літака MH17, використали у фільмі як експерта. З його слів випливає, що Національний фонд на підтримку демократії й інші організації США спонсорували тренінги українських активістів і роботу журналістів, завдяки чому нібито в листопаді 2013 року запустилися канали Spilno TV, Громадське ТБ, Еспресо TV.
Анонсуючи цю стрічку, російські ЗМІ згадують і нинішні події в Україні: бійку Юрія Бойка й Олега Ляшка у Верховній Раді, "акції протесту", організовані в центрі Києва минулого тижня, слова Юлії Тимошенко про те, що "режим Порошенка нічим не відрізняється від режиму Януковича".
Олена Рощенко, УП
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Подробнее читать о Шатуне : Ричард Пайпс, «РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ», . — М.: «Захаров», 2005
Відчуйте різницю: в 1974 р. чилійському президенту Альєнде Піночет запропонував персональний літак, який мав вивезти його з країни. Альєнде відмовився: одів шолом і бронежилет, взяв АК і відстрілювася з вікон президентського палацу від заколотників поки не загинув.
А цей "верховний головнокомандувач" наклав в штани, коли ще не пролунав жодний постріл навіть в бік йогоо прихильників і дременув з країни, не забувши ще й прихопити своє барахлішко. І комусь зараз цікаво брати інтерв'ю у цієї нікчеми.