У Росії покажуть антимайданівський фільм "Україна у вогні"

У третю річницю початку Євромайдану в Україні росіянам покажуть фільм Олівера Стоуна "Україна у вогні", у якому стверджується, що Майдан організувало Центральне розвідувальне управління США.

Прем'єра цього фільму відбудеться 21 листопада на телеканалі РЕН-TV.

Режисирував фільм "Україна у вогні" українець Ігор Лопатьонок, який стверджує, що "це розслідувальна журналістика".

Хто є спонсором фільму, російські ЗМІ не пишуть. Однак повідомляють, що відомий сценарист Стоун для нього поговорив із президентом Росії Володимиром Путіним. Також у стрічці є уривки інтерв'ю з екс-президентом України, втікачем Віктором Януковичем і міністром внутрішніх справ тих часів Віталієм Захарченком.

В анонсах фільму не згадуються прихильники Майдану.

Путін назвав кольорові революції "новим способом ведення війни", розповів Стоуну про військову базу в Криму й поміркував про українську демократію.

Зачепило президента РФ і призначення Міхеіла Саакашвілі головою Одеської області: "Це просто плювок, образа одеситам та й усьому українському народу".

"Йому не дали навіть робочу візу в США. Університети, у які його намагалися працевлаштувати, не захотіли його брати на постійну роботу. А значить виконувати обов'язки губернатора Одеси він може. А що, немає порядних, професійних і здатних виконувати таку роботу українців?" – цитує Путіна РИА Новости.

А "Московский комсомолец" пише, що Янукович, розповідаючи про свою втечу в РФ, заявив: "З'явилася інформація в нашої розвідки, що були спеціальні найманці. Їм було поставлено завдання: не захоплювати президента, а розстріляти. І я звернувся до президента Володимира Путіна, щоб він дозволив мені виїхати на територію Росії".

А Захарченко у фільмі нібито розповідає, хто розпорядився застосувати силу до мітингувальників. "Ми мали інформацію, що протестні акції в будь-якому разі масово плануються й почнуться у 2015 році. Але опозиція скористалася тим фактом, що спершу Кабінет міністрів, а потім і президент прийняли рішення тимчасово відкласти підписання Угоди про асоціацію з ЄС", – заявив екс-голова МВС України.

Американського журналіста Роберта Перрі, який раніше заявляв про "неонацизм" в Україні й замовчування "правди" про катастрофу літака MH17, використали у фільмі як експерта. З його слів випливає, що Національний фонд на підтримку демократії й інші організації США спонсорували тренінги українських активістів і роботу журналістів, завдяки чому нібито в листопаді 2013 року запустилися канали Spilno TV, Громадське ТБ, Еспресо TV.

Анонсуючи цю стрічку, російські ЗМІ згадують і нинішні події в Україні: бійку Юрія Бойка й Олега Ляшка у Верховній Раді, "акції протесту", організовані в центрі Києва минулого тижня, слова Юлії Тимошенко про те, що "режим Порошенка нічим не відрізняється від режиму Януковича".

Олена Рощенко, УП